Le pont Samuel-De Champlain illuminé en hommage aux victimes de la mosquée de Québec

Du coucher du soleil à 1h du matin, le pont Samuel-De Champlain participera à la campagne de solidarité et d'espoir Carré vert et s’illuminera en hommage aux victimes de l'attentat à la mosquée de Québec.

• À lire aussi: Le survivant de la mosquée est contraint de s’isoler

• À lire aussi: Il y a encore du travail à faire pour rapprocher les communautés après l’attaque de la mosquée

• À lire aussi: Beaucoup d’intérêt pour le débat sur la peine de Bissonnette

Lancée en 2020, La Campagne du Carré vert a lieu durant la semaine précédant le 29 janvier pour commémorer les victimes et les survivants de l’attaque de la mosquée de Québec. Le carré vert représente les tapis verts de la mosquée de Québec, où les victimes se sont levées pour prier.

Il y a 5 ans, un suprémaciste blanc islamophobe a abattu six hommes musulmans alors qu’ils priaient dans au Centre culturel islamique de Québec.

Depuis l’an passé, le 29 janvier a été déclaré Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée du Québec et d’action contre l’islamophobie.

«Cette journée nationale de commémoration [...] nous permettra non seulement de ne jamais oublier cet horrible événement, mais également de poursuivre nos actions pour rendre ce pays plus ouvert et inclusif d’un océan à l’autre», avait déclaré par communiqué la ministre de la Diversité, Bardish Chagger.

Cette campagne «invite à dénoncer l'ignorance, le racisme et l'islamophobie à l'origine de l'attentat à la mosquée de Québec, il y a cinq ans, et des autres crimes haineux survenus depuis, notamment à Toronto et à London».