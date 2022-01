Les mirages de narcisse

Dans la mythologie grecque, Narcisse est un personnage d’une beauté exceptionnelle, attirant bien des prétendantes... qu’il rejette toutes du revers de la main. En s’abreuvant à une source, il découvre son reflet... et en tombe follement amoureux, ignorant qu’il s’agit de sa propre personne.

Le narcissisme est aussi un concept développé par Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, branche de la psychologie dans laquelle l’inconscient se trouve au cœur du fonctionnement humain. Selon la théorie de Freud, le narcissisme correspond à un stade du développement de l’enfant qui est d’abord totalement centré sur lui-même. Ensuite, ce dernier connaît peu à peu une évolution déterminante, passant alors de l’amour de soi à l’amour de l’autre.

Bon ou mauvais, le narcissisme ?

Depuis quelques années, on observe une tendance à attribuer l’étiquette de narcissique à profusion, et parfois un peu à tort et à travers ! Ayant mauvaise presse et souvent traité de manière péjorative, le narcissisme (qu’il faut distinguer du trouble de la personnalité narcissique) n’est pourtant pas nécessairement mauvais à la base, car il est essentiel à la construction de soi. Une saine dose de narcissisme permet en effet de consolider son estime personnelle, d’avoir confiance en soi, et protège notamment d’une vision négative, d’un effacement ou d’une dévalorisation de soi qui nuit à l’épanouissement et à la réalisation de ses ambitions.

Une juste dose de narcissisme s’avère également indispensable pour faire partie et prendre sa place au sein d’un groupe et d’une communauté. Avoir pleinement conscience de ses qualités et de sa valeur n’est pas problématique, mais bien une manière tout à fait louable de reconnaître ses forces et de prendre le mérite qui nous revient. Bien dosé, le narcissisme incite au désir d’être reconnu par ses pairs pour ses qualités et ses compétences, et permet également de reconnaître les aptitudes et les bons coups d’autrui.

Quelques signaux à surveiller

À quel moment le narcissisme devient-il problématique ? Lorsque le besoin d’une personne d’être aimée et admirée par son entourage est si insatiable qu’il est satisfait aux dépens des autres qui en subissent les contrecoups. La personne narcissique a peu d’empathie pour les autres, qu’elle va souvent sous-estimer. Parfois, le besoin de pouvoir est si fort qu’il est recherché à tout prix, allant jusqu’à la dévalorisation et l’exploitation des autres, sans considération envers eux.

L’entourage peut d’ailleurs se sentir écrasé par quelqu’un qui, très souvent, surestime ses capacités, et entretient l’illusion d’être unique et de loin supérieur aux autres. Ce besoin excessif de pouvoir, d’amour, d’admiration et de valorisation constante peut en effet laisser bien peu d’espace aux personnes qui l’entourent.

Quelques réflexions et stratégies

Comment composer avec ces personnes ? Avant toute chose, il faut éviter de s’effacer ou de se conformer aux exigences du narcissique à nos dépens. Si une personne démontre peu ou pas de considération pour autrui, il est d’autant plus important de s’affirmer et de mettre ses limites. Il faut garder à l’esprit que les personnes ayant un trouble de personnalité narcissique peuvent aussi difficilement prendre la critique. Il ne s’agit pas ici de nourrir la confrontation, mais bien de prendre sa juste place, avec autant de tact et de diplomatie que d’assurance. Il est enfin important de prendre soin de soi et de voir à ses intérêts, quitte à mettre un terme à la relation s’il s’agit d’une relation amoureuse ou d’amitié, par exemple.

Derrière les idées de grandeur, une fragilité

Bien que la personne narcissique nous semble pleine d’assurance, derrière cette façade de géant se cache quelque chose de tout aussi grand chez une personne narcissique : sa fragilité. Il est important de garder à l’esprit que ce n’est bien souvent qu’une impression. Et surtout, de ne pas se laisser aveugler par ces reflets de grandeur... et de ne pas s’oublier.