Les riches doivent payer plus d’impôts, dit ce multimillionnaire

Les impôts sont élevés au Québec, mais le multimillionnaire montréalais Jonathan Goodman trouve qu’il n’en paie pas encore assez. Selon lui, les gouvernements doivent en demander plus aux ultrariches, sans quoi le tissu social continuera de se dégrader.

« Je peux me permettre de payer plus d’impôts. Je suis prêt à avaler ce remède parce que je crois que c’est bon pour le Canada. Ça créera une société plus stable », confie M. Goodman, président du conseil de Thérapeutique Knight.

Le volubile homme d’affaires ne mâche pas ses mots lorsqu’il parle du système fiscal : la répartition inégale des revenus nuit à notre démocratie en alimentant les théories complotistes, en accroissant la discrimination raciale et en popularisant les politiciens menteurs.

Il y a un an, quand il a publié une lettre ouverte dans le Globe and Mail pour demander une hausse d’impôts, d’autres riches Canadiens l’ont contacté, en privé, pour lui demander quelle mouche l’avait piqué. Mais il n’en démord pas : les bien nantis doivent contribuer davantage au financement des services publics.

Jonathan Goodman, 54 ans, a fait fortune en fondant l’entreprise pharmaceutique Laboratoires Paladin en 1995 puis en la revendant pour 3 milliards $ en 2014. Lui et sa famille ont alors empoché 1 milliard $.

Paradis fiscaux

Comme bien des millionnaires, M. Goodman a bénéficié de politiques fiscales généreuses. L’entreprise américaine qui a mis la main sur Paladin, Endo, s’est servi de la transaction pour abaisser son taux d’imposition en déménageant le siège social de l’entité regroupée en Irlande.

Et Knight, son entreprise actuelle, n’est pas étrangère aux pays fiscalement avantageux : elle a une filiale au Luxembourg et en a déjà eu une à la Barbade.

« Je suis un capitaliste pur et dur, répond Jonathan Goodman. Je veux améliorer la santé du plus grand nombre de personnes possible et je veux faire de l’argent au passage. [...] La mise en place d’une structure fiscale efficace est cohérente avec notre mission et se fait au bénéfice des actionnaires de Knight. »

L’entrepreneur est le fils de Morris Goodman, le fondateur de Pharmascience, le plus important employeur dans le secteur au Québec. Le patriarche, qui a étudié la pharmacie à l’Université de Montréal en même temps que Jean Coutu, est âgé de 90 ans.

Trop chiches, les fondations

Quand il a vendu Paladin, Jonathan Goodman a convaincu ses frères et sœurs, qui étaient aussi actionnaires de l’entreprise, de verser plus de 100 millions $ à la fondation familiale.

« Du jour au lendemain, notre fondation est devenue la 13e en importance au Canada », souligne-t-il.

Aujourd’hui, M. Goodman fait pression sur le gouvernement Trudeau pour que ce dernier oblige les fondations à être plus généreuses à l’endroit des Canadiens. Il soutient qu’Ottawa devrait forcer les fondations à donner au moins 5 % de leurs actifs chaque année. L’exigence actuelle est de 3,5 %, soit bien en deçà du rendement annuel moyen des marchés financiers.

Jonathan Goodman estime aussi que les fondations devraient être dissoutes après 18 ans si aucun nouveau don n’y est fait, question d’éviter qu’elles se perpétuent indéfiniment.

« Ce n’est pas juste pour les contribuables, qui accordent des crédits d’impôt aux fondations et ne reçoivent presque rien en retour. Je ne pense pas que les fondations devraient être des empires. »

Questions en rafale

Pour vivre au Québec, « vous devez parler français »

Photo Chantal Poirier

Qu’avez-vous pensé de la controverse entourant l’unilinguisme du PDG d’Air Canada, Michael Rousseau ?

Si vous voulez vivre dans cette province, vous devez parler français. [...] Je peux parler français, mais c’est difficile pour moi à cause de la blessure à la tête que j’ai eue [lors d’un accident de vélo survenu en 2011]. Avant l’accident, j’avais passé un été à Jonquière pour apprendre le français. Je le parlais bien mieux avant. J’en ai oublié beaucoup à cause de l’accident, mais aussi parce que je ne suis pas doué pour les langues.

Comment se porte votre entreprise, Thérapeutique Knight ?

Notre avenir est en Amérique latine. Nous avons 700 employés là-bas qui vendent des médicaments brevetés dans 10 marchés différents.

Qui vous a le plus inspiré dans la vie ?

Ma mère, Rosalind. Elle m’a enseigné l’importance de redonner, de faire une différence et de rendre le monde meilleur.

Quelle a été votre plus grande épreuve ?

J’ai eu un cancer dans ma jeune vingtaine. Ç’a été très difficile : j’ai eu six mois de radiothérapie et six mois de chimiothérapie. [...] Après, j’ai décidé de me concentrer seulement sur les choses que je pouvais contrôler et d’ignorer le reste.

Ils veulent aussi payer plus d’impôts

◼ Bill Gates

Cofondateur de Microsoft

◼ Warren Buffett

PDG de Berkshire Hathaway

◼ George Soros

Investisseur

◼ Howard Schultz

Ex-PDG de Starbucks