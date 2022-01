Ma vie en films: «’L’arrivée’ m’a habité longtemps» - Elliot Maginot

Il a composé son dernier album, l’excellent «Easy Money», en plein confinement et son simple, «The Ballad of Mrs. Claus», a enchanté nos oreilles pendant les Fêtes. L’auteur-compositeur-interprète a accepté de quitter ses partitions le temps de parler de son amour du cinéma.

Elliot, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

Je viens de Saint-Hyacinthe et il y avait une toute petite salle à l’époque, qui fait d’ailleurs penser au Cinéma Beaubien parce qu’elle était dans un quartier très résidentiel. On n’y passait pas de cinéma de répertoire, on y voyait des blockbusters traduits en français. Sinon, j’ai beaucoup de souvenirs de ma mère qui nous emmenait voir des films beaucoup trop exigeants quand on était enfants. Je crois que ma mère «catchait» mal sa clientèle! [Rires]

Votre premier film marquant?

Je pense que l’un des premiers films qui m’a marqué est «Cyrano de Bergerac». Je ne comprenais pas trop, mais je me souviens d’avoir ressenti la tragédie de ce personnage et l’espèce de sacrifice ultime qu’il fait au nom de l’amour. J’ai saisi toute la notion que la laideur physique peut empêcher beaucoup de choses dans la vie, qu’il y a un système de caste entre les laids et les beaux. Je ne me souviens pas du film, mais de l’émotion et d’avoir pleuré.

Et un plus récent?

Le dernier film qui fait pleurer à chaudes larmes est «L’arrivée» de Denis Villeneuve. Je pense que c’est l’un des films les plus poétiques jamais faits. Il y a une mélancolie gluante et pesante dans la direction photo... «L’arrivée» m’a habité longtemps après.

Un film dont vous auriez aimé composer la musique?

Pour moi, la trame sonore la plus majestueuse reste celle de «Star Wars» de John Williams. Il n’y a pas de musique de film plus emblématique que celle-là. On dit souvent qu’une bonne musique de film ne s’entend pas, mais je ne suis pas entièrement d’accord; parfois, la trame sonore devient un personnage en soi.

Votre premier «kick» au grand écran?

Je pense que c’est Sophie Marceau dans «Cœur vaillant».

Avez-vous un genre de films?

Je ne pense pas... Mais j’adore les films de gangsters et ceux qui concernent le crime organisé. Je suis donc un méga fan de Martin Scorsese. Je vais aussi regarder tout ce que fait un acteur, j’ai donc plus un genre d’acteur. Robin Williams me bouleverse, il n’y a pas d’autre acteur qui a su saisir la profondeur de la complexité de la détresse humaine, c’est celui qui m’émeut le plus. [...] Mon acteur préféré est Leonardo DiCaprio. Il est, de loin, le meilleur acteur de sa génération même s’il est sous-estimé. Ce gars-là est génial et je sens beaucoup de profondeur et de détresse dans chacun de ses personnages.

Quelle trame sonore a bercé votre adolescence?

Il y en a deux. La première est celle de «Cri ultime» de Sofia Coppola du groupe Air que j’ai écoutée bien avant de voir le film. Et la deuxième, celle que ma grande sœur écoutait est celle du film «Ma cité va craquer» avec de gros artistes français hip-hop de l’époque comme I Am, Stomy Bugsy, 2 Neg’, etc. Mais je n’ai jamais vu le film.

Votre film culte?

Le film auquel je reviens le plus souvent est «Les Affranchis» de Martin Scorsese.

