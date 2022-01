Manifestation contre les mesures sanitaires à Ottawa: des conditions idéales pour propager le virus

On doit s’attendre à une hausse des hospitalisations dans les prochaines semaines, à cause de la manifestation qui a pris d’assaut le parlement d'Ottawa sans respecter les mesures sanitaires hier, croit une experte en santé publique.

«C’est extrêmement troublant. On sait à quel point le système de santé est à bout de souffle. C’est très malheureux de voir des gens sur le terrain qui soignent la COVID et qui disent que ça va éclater [...] et de l’autre côté, des gens qui disent “Ben non, pas de problème”», déplore Nancy Delagrave, physicienne et coordonnatrice scientifique du collectif COVID-STOP.

Cette manifestation de plusieurs milliers de personnes, qui se voulait initialement une contestation de la vaccination obligatoire des camionneurs, entrée en vigueur le 15 janvier, rallie désormais toutes les causes anti-mesures sanitaires. Hier, plusieurs Québécois se sont rendus à Ottawa pour appuyer le mouvement.

Or, comme bon nombre d’entre eux ne sont pas vaccinés et ne respectent pas les mesures sanitaires de base, notamment la distanciation sociale et le port du masque, elle craint un boum de cas dans les prochaines semaines.

«Super propagateur»

Car même si l'événement a lieu à l’extérieur, où le risque de transmission est moins élevé qu'à l'intérieur, les manifestants doivent se déplacer, se loger et manger. Et le covoiturage est particulièrement problématique, puisque la ventilation est rarement suffisante.

«On a toutes les conditions pour créer un événement super propagateur, poursuit la physicienne. Tout ce monde-là se réunit à Ottawa, mais après, ils vont se rendre chez eux. C’est une façon très efficace de diffuser un variant.»

De fait, des images rapportées par nos journalistes montrent que les mesures ne sont pas plus respectées à l’intérieur de l’hôtel.

Quelques secondes

«Une interaction de quelques secondes dans la zone de respiration de quelqu’un c’est assez pour être infecté», explique Nancy Delagrave.

Mais, même à l’extérieur, la transmission du variant Omicron est «beaucoup plus fréquente» qu’elle ne l’était lors des premières vagues, ajoute-t-elle.

«Il y a l’impact de cet événement-là, mais il ne faut pas oublier qu’il s’ajoutera à la réouverture des restaurants, la réouverture des écoles», craint la physicienne.

Elle voudrait que le gouvernement adopte une approche de traitement de l’air au plus vite, pour permettre des réouvertures pour tous.

Rappelons qu’en mai dernier, le virus s’était invité dans un autobus transportant des manifestants de la Beauce qui venaient lever la voix contre les mesures sanitaires à Montréal.

Près d'une cinquantaine de personnes avaient été appelées à se faire dépister.