Méconnaissable!

Jean-François Pichette est métamorphosé en meurtrier en série tentant d’obtenir le pardon d’une de ses victimes collatérales dans trois intenses épisodes de Portrait-Robot. Le format de cette série policière, qui suit un groupe d’enquêteurs disparate, mais efficace, vient d’ailleurs d’être vendu à Oble TV en France, après avoir charmé l’Australie, l’Inde et la Scandinavie.

• À lire aussi: Le format de la série Portrait-robot vendu en France

Enchaîné, chauve, portant une barbe de quelques jours, de grosses lunettes surmontant un regard fou et implorant Dieu d’une voix grave donnant froid dans le dos : il faut y regarder à deux fois pour reconnaître Jean-François Pichette dans Portrait-Robot.

Le comédien, plutôt habitué à des rôles plus près de ce qu’il est dans la vraie vie, incarne avec crédibilité et brio Patrick Lacenaire, un meurtrier ayant fait une douzaine de victimes.

« J’ai travaillé ce personnage au quart de poil, explique l’acteur qui qualifie ce rôle de véritable cadeau. J’ai construit cela tranquillement et solidement chez moi pour arriver sur le plateau prêt. J’ai un peu changé ma voix, ma posture, le travail de composition s’est fait de manière intérieure, et naturellement, le maquillage a aidé. »

Photo Martin Alarie

Pour devenir cet assassin chauve au tempérament bouillant, le comédien a dû passer deux heures trente sur la chaise de maquillage lors de chacun des trois jours de tournage. Pour la petite histoire, si l’équipe a dû opter pour la solution du faux crâne dégarni (« bald cap »), c’est que son rôle dans la série Les moments parfaits – tournée au même moment – ne lui permettait plus de se raser comme il avait accepté de le faire au départ.

« Sur le plateau, je restais dans ma bulle et toute l’équipe respectait cela, ajoute celui qui personnifiait Hubert dans la populaire série L’heure bleue. Je me suis mis à regarder qui était cet homme extérieurement et à me l’approprier jusqu’à devenir cette personne, petit à petit. Il n’y avait pas de jugement de ma part du personnage, sinon je n’aurais pas pu le jouer. Je me suis dit : “OK, c’est un tueur, mais il veut s’amender, alors je le comprends, j’embarque là-dedans et je crois à cela. »

Retravailler avec Sophie ​

L’acteur peut remercier Sophie Lorain pour ce rôle fabuleux. Sachant que le comédien était plus à l’aise dans des rôles qui étaient loin de lui, c’est elle qui a proposé le nom de son ami – et ancien amoureux – au réalisateur Alexis Durand-Brault.

« Sophie savait que j’étais à l’aise dans les rôles de composition, dit celui qui n’avait pas joué avec la comédienne depuis Fortier. Quand j’ai fait Fortier, mon personnage était un peu sale, il avait une démarche différente de la mienne, j’avais un look différent. J’avais créé quelque chose.

« C’est une occasion incroyable que m’ont proposée Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault ici, et ce dernier m’a laissé aller et m’a très bien dirigé. Ce fut un beau travail d’équipe, je dirais. »

L’acteur de 60 ans espère que ce personnage – pour lequel il a remporté le prix Gémeaux du meilleur rôle de soutien dans une série dramatique en 2021 alors que la série faisait un tabac sur Club illico – lui permettra d’accéder à encore plus de rôles de cette trempe.

Car voilà ce qu’il se souhaite : des rôles riches, complexes, et tout, sauf unidirectionnels.

La série Portrait-Robot est diffusée sur les ondes de TVA les jeudis à 21 h et se trouve en intégralité sur Club illico. Une deuxième saison a été confirmée.