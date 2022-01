Montréal: des entraves sur la route à prévoir durant toute la fin de semaine

La circulation automobile sera entravée sur plusieurs axes routiers dans la grande région de Montréal durant la fin de semaine.

Au centre-ville de Montréal, l’autoroute Ville-Marie sera fermée en direction ouest entre la rue Panet et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier de dimanche 22 h à lundi 5 h. Un détour est suggéré par le ministère des Transports (MTQ) via l’avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest.

Le pont de l’A-25, connectant Longueuil à Montréal, aura deux voies sur trois de fermées en direction sud entre la sortie 3 (rue Notre-Dame) et la fin du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine de dimanche 20 h à lundi 5 h. La tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, quant à lui, aura deux voies sur trois de fermées dans les deux directions de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30.

Le pont Lachapelle, enjambant la rivière des Prairies, aura une voie sur trois de fermée de vendredi 20 h à samedi 5 h et de dimanche 20 h à lundi 5 h. Finalement, le pont Jacques Cartier en direction est aura une voie sur deux de fermée de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h en raison de travaux.

À Laval, la bretelle pour l'autoroute 15 nord de l’autoroute 440 en direction ouest sera fermée de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Sur la Rive-Sud, l’autoroute 20 à Beloeil aura une voie sur deux de fermée km 112, avant le pont Arthur-Branchaud de vendredi 21 h à samedi 5 h. Pour la même autoroute, la sortie 113 (Mont-Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu) à Mont-Saint-Hilaire sera fermée de dimanche 21 h à lundi 5 h. Finalement, la sortie 95 (boulevard de Montarville) de la même autoroute à Boucherville aura deux voies sur trois de fermées de vendredi 21 h 30 à samedi 8 h.