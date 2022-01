On se sépare, oui, mais qui gardera Fido?

Quand on est heureux en couple et que tout va bien, on fait des projets ensemble : l’achat d’une maison, avoir des enfants, l’adoption d’un animal, etc. Cependant, lorsque l’amour n’est plus au rendez-vous et qu’il y a une séparation ou un divorce, les choses peuvent parfois se compliquer, et, une de ces complications, une question qui touche au droit de la famille : qui aura la garde de Fido ou de Coco ? Que dit la loi et que remarquent les vétérinaires ?

Heureusement, pour plusieurs, la séparation se passe bien et les deux parties sont capables de s’entendre « à l’amiable ». Ainsi, le chien ou le chat aura tendance à suivre les enfants, en « garde partagée », selon un consentement mutuel.

Plusieurs collègues vétérinaires le confirment. Dre Karine Gélinas de la Clinique vétérinaire des Appalaches me raconte qu’elle a plusieurs clients qui ont leur chien en garde partagée : « Il suit les enfants d’un foyer à l’autre. Bien sûr, il y a souvent un des deux parents qui trouve que l’autre n’en fait pas assez ou que l’autre en permet trop au chien », mais les choses se passent plutôt bien en général.

Dre Natacha Barette, de Mon Vet à la Maison, se confie : « J’ai fait, à quelques reprises, des euthanasies à domicile avec les conjoints séparés qui voulaient tous les deux être présents. Parfois, les nouveaux partenaires de vie y étaient aussi. Je trouve ça magnifique de voir que, malgré la séparation, les couples aiment assez leur animal pour vouloir que les deux soient présents, et ce, peu importe leurs différends... »

Des collègues me disent être parvenus eux-mêmes à ce type d’arrangement. C’est le cas de Sophie Charron, vétérinaire et enseignante en Techniques de santé animale au collège Lionel-Groulx. « Mon chien est en garde partagée depuis 6 ans. Tout a toujours bien été, même si c’était juste encore plus difficile pour moi quand tout le monde partait le vendredi ! Mais je devais bien ça à mes enfants. Ça contribuait à leur stabilité », confirme-t-elle.

Quand tout dérape

Par contre, cela ne se passe pas toujours aussi bien. Sophie Gaillard, avocate et directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal, reçoit plusieurs appels de gens désespérés pour qui la séparation conduit à des situations déchirantes et à la perte de leur animal au profit de l’autre conjoint qui n’est pas toujours de bonne foi...

Le problème est le suivant. Au Québec, en matière conjugale et en droit de la famille, les animaux sont encore considérés comme des biens meubles, et ce, même si en 2015 le Québec a adopté la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal. Une loi qui a modifié le Code civil du Québec pour reconnaître que « les animaux ne sont pas des biens », mais plutôt des « êtres doués de sensibilité » et ayant « des impératifs biologiques ».

Une incohérence dans la loi !

Ainsi, en cas de séparation ou divorce, c’est la personne qui a acquis l’animal qui peut revendiquer sa propriété et les tribunaux tranchent en ce sens. On ne tient pas compte de l’intérêt de l’animal et encore moins de l’attachement qu’il peut avoir envers un conjoint en particulier... On le traite comme tout autre bien matériel... Qui aura la voiture, le sofa, la table de cuisine, le chien ?

Comment mieux protéger Fido, alors ?

La SPCA de Montréal propose un contrat permettant de pallier cette lacune en droit de la famille.

Le contrat énonce des facteurs à considérer pour décider de la garde de l’animal en cas de rupture, soit le temps que chaque conjoint a passé avec l’animal pendant relation, le degré d’attachement de l’animal envers chacun des conjoints, la capacité de chacun des partis de subvenir aux besoins de l’animal, et aussi, tout antécédent de maltraitance ou conditions particulières qui pourraient représenter un risque pour la sécurité et le bien-être de Pitou.