Quand donner naissance devient un problème de santé mentale

Ce qui devait être le plus beau jour pour Stéphanie Forcier, soit la naissance de son fils Henri, aura finalement été la pire période de sa vie. Crise d’anxiété, dépression, mal-être au quotidien, la jeune femme a vécu un véritable parcours du combattant après son accouchement.

• À lire aussi: Santé mentale périnatale: «Maman, pourquoi tu pleures?», un documentaire sur la résilience

La santé publique effectue un suivi rigoureux auprès des femmes enceintes afin de prévoir toutes les complications qui pourraient arriver en cours de grossesse ou lors de l’accouchement, mais une fois que le bébé est né, les jeunes mamans doivent se débrouiller toutes seules.

«Il y a un rendez-vous à la sixième semaine pour vérifier si l’utérus est replacé et pour faire un suivi sur l’allaitement, a expliqué Stéphanie Forcier en entrevue. On met beaucoup l’accent sur l’allaitement. Mais on ne parle jamais du 4e trimestre, par exemple. Je n’avais jamais entendu ce terme et personne ne m’en a parlé. Il y a vraiment un gros manque dans le suivi périnatal.»

Comme elle le raconte dans le documentaire Maman, pourquoi tu pleures? de Jessica Barker, disponible sur Noovo et Crave, Stéphanie Forcier a rapidement commencé à avoir des symptômes de dépression et d’anxiété après son accouchement.

«Je me suis mis à faire de l’insomnie pour la première fois de ma vie. Je n’arrivais pas à dormir plus de trois heures par nuit. Mon fils faisait ses nuits, mais pas moi. Et ça nourrissait évidemment mon anxiété. On m’avait parlé de la thérapie cognitivo-comportementale contre l’anxiété, mais ça n’a pas fonctionné.»

Divers diagnostics

Le problème pour les spécialistes est que Stéphanie était malgré tout fonctionnelle. «J’étais capable de m’occuper de mon enfant, je prenais ma douche, je faisais ce que je devais faire. Je n’entrais donc pas dans le cadre de la dépression postpartum. Pourtant, j’avais l’impression que mon corps était en train de me lâcher, et mon esprit aussi. Les spécialistes n’arrivaient pas à trouver ce qui n’allait pas. À un moment donné, je prenais un anxiolytique, un antipsychotique, un stabilisateur d’humeur et un antidépresseur au quotidien, mais rien ne fonctionnait.»

Les spécialistes augmentaient les doses régulièrement en espérant un résultat, mais la situation de Stéphanie ne s’arrangeait pas. «Je me suis rendu à faire une tentative de suicide. À la suite de ça, la psychiatre qui me suivait m’a mise sur une liste d’attente pour des électrochocs, appelés électroconvulsivothérapie.»

Heureusement, elle en a discuté avec sa psychologue qui a refusé ce diagnostic et demandé l’arrêt de cette procédure. «Elle a vraiment dû se battre et l’hôpital n’a pas eu le choix de demander une contre-expertise. Finalement, les médecins m’ont dit qu’il était clair pour eux que je n’étais pas bipolaire et que je devais arrêter tous les traitements que je prenais à ce moment-là.»

Culpabilité maternelle

En raison de sa forte médication, Stéphanie a notamment dû arrêter l’allaitement de son fils. «La culpabilité est très présente. Quand j’ai arrêté l’allaitement, j’ai eu des commentaires désobligeants. Les mamans sont aussi compétitives entre elles, et on est conditionnée à donner le meilleur de nous-mêmes pour notre enfant, mais on oublie qu’on est aussi, sinon plus, importante. Je pense que la culpabilité est ce qui empêche beaucoup de mamans d’aller chercher de l’aide.»

La fréquentation de forums de discussions de jeunes mamans sur internet l’a beaucoup aidée, notamment pour comprendre qu’elle n’était pas seule à vivre une dépression postpartum. «Ça m’a fait énormément de bien, et ça m’a permis de comprendre que ça passe, il y a un espoir que ça va se terminer.»

Pendant ce temps, le papa d’Henri était malgré tout présent à ses côtés. «Il était véritablement désemparé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n’avait lui non plus aucune ressource vers laquelle se tourner.»

Avenir

Stéphanie Forcier aimerait maintenant que la santé mentale périnatale devienne un enjeu et une partie importante dans le suivi des femmes enceintes et des nouvelles mamans.

Cette expérience traumatisante l’a toutefois éloignée de l’envie d’avoir d’autres enfants. «C’est un traumatisme majeur. En plus, selon les statistiques, les chances de refaire une dépression postpartum sont encore plus grandes quand tu as déjà eu un épisode. Je suis encore un traitement en hormonothérapie, et je me suis également aperçue que j’avais une sensibilité aux fluctuations hormonales.»

Malgré tout ce chemin chaotique, Stéphanie a la fierté de voir grandir Henri, qui a maintenant 5 ans. «Il est impressionnant!»