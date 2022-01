Ryan Kennedy: un troisième album moins folk et plus mature

Quatre ans après son dernier album, Ryan Kennedy est de retour chez les disquaires avec un son complètement différent.

Pour la première fois de sa carrière, l’auteur-compositeur-interprète québécois, qu’on a notamment pu voir à «La Voix» en 2015 et à «The Voice en France» en 2018, a construit les pièces de son album sur les touches d’un piano – instrument qu’il a appris pendant le confinement.

Pour ce nouveau projet, produit par UniForce Pro, il s'est éloigné de son univers folk pour se rapprocher des sonorités pop audibles dans les années 1970 et 1980, aux influences de Bruce Springteen et d’Elton John.

«Je me suis rendu compte que quand je jouais du piano pour avoir du "fun", c’était toujours de vieux succès de quand j’étais jeune. Je me suis dit pour cet album-là que j’allais faire la musique que j’aime, que j’écoutais avant et que je joue quand je fais des "cover" à la maison», a mentionné l’artiste en entrevue avec l’Agence QMI.

D’ailleurs son nouvel opus, «Libertine», devrait être beaucoup plus joyeux et réflexif par rapport aux deux précédents, entre autres dans les thèmes abordés. «C’est un album plus mature, qui parle de prendre du temps pour soit, de faire un peu de ménage dans sa vie», a-t-il précisé.

Entre les accords du saxophone et ceux des cordes du quatuor Orphée, le chanteur y aborde les remises en question qu’il a eues par rapport à son métier et à son milieu dans la pièce «A Lifetime», tandis que dans «Burning Cult», écrite il y a quelques années déjà, il dit adieu à son passé religieux. Une chanson en phase avec le titre de l’album qui rappelle le courant de passé du XIe et XIIe siècles voulant la libération des contraintes religieuses et philosophiques.

«Elle devait être sur mon premier album, mais que je n’ai pas voulu sortir en 2015 ni en 2017 sur "Love is gold", mais là je me suis dit que c’était le temps, pour clore ce chapitre, vu que mes deux premiers albums abordaient ce sujet justement», a spécifié Ryan Kennedy.

Pour créer «Libertine», qui contrairement à ses deux premiers disques n’est pas une autoproduction, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Morin-Heights, dans les Laurentides, a notamment collaboré avec François Lafontaine (claviers), Dimitri Lebel Alexandre (guitare, arrangements, réalisation), Luc Lemire (saxophone), Antoine Gratton (arrangements de cordes) et Pierre Girard (prise de son, mixage).

Le lancement de «Libertine» se fera en mode virtuel le 4 février à compter de 19 h 30. Le concert, réalisé avec WhiteBox Play et le studio créatif Harrison Fun, a été enregistré le 24 janvier au National, à Montréal, avec une quinzaine de musiciens. Les billets sont en vente sur ryankennedymusic.ca depuis lundi.

Le vidéoclip de «Say Hello», le premier titre de ce nouveau projet, est disponible en version originale et en version francophone.

Sa tournée, qui devait s’entamer en février, a été repoussée, en raison de la situation sanitaire actuelle, et devrait reprendre cet été.

