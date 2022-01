Tout ça pour ça

Quand on y pense, ça fait déjà 10 ans que le Québec s’est payé un grand ménage dans son industrie de la construction qui était gangrénée par la collusion et la corruption.

Est-ce que le spectacle de télé-réalité qu’était la commission Charbonneau en a réellement valu la peine?

Pour tenter de répondre à cette question, les journalistes de notre Bureau d’enquête sont partis à la recherche de 35 des témoins les plus marquants.

Certaines anecdotes font sourire. Un témoin-vedette vend maintenant des sushis, un autre distribue des crayons de retouche pour la peinture automobile.

Morts de rire

Mais l’exercice a aussi permis de mettre en lumière des cas troublants.

Comment se fait-il que le Barreau a accepté d’accueillir de nouveau dans ses rangs l’homme qui empilait en cachette des millions $ issus des pots-de-vin de l’ex-maire de Laval?

Plusieurs témoins de la Commission ont admis leur participation à des magouilles. Or, ils ont presque tous échappé à un procès criminel par la suite, que ce soit grâce aux déboires de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ou aux délais judiciaires déraisonnables.

Certains d’entre eux sont encore assis aujourd’hui sur des fortunes de centaines de milliers, voire de millions de dollars.

Un entrepreneur qui graissait la patte de fonctionnaires municipaux et participait à un stratagème occulte de partage des contrats à Montréal dans les années 2000 tente encore, aujourd’hui, d’obtenir le privilège de soumissionner sur des contrats publics.

Du positif

Pour voir le verre à moitié plein, il semble que les mœurs ont bel et bien été adoucies dans le milieu de la construction. C’est du moins l’opinion de l’ex-entrepreneur et témoin de la Commission André Durocher qui était à l’époque victime de vandalisme et d’intimidation parce qu’il ne voulait rien savoir de la collusion.

«Mon neveu est dans la construction. Il soumissionne à Montréal, à Laval, il a l’opportunité de travailler partout. Les entrepreneurs peuvent soumissionner où ils veulent, ce qui n’était pas le cas avant», m’a-t-il raconté au bout du fil il y a quelques semaines.

C’est déjà ça de gagné.



Jean-Louis Fortin

Directeur du Bureau d’enquête