Un conseiller visé par l’AMF suspendu par Investors

Le conseiller financier soupçonné par l’Autorité des marchés financiers (AMF) de s’être approprié l’argent d’une dame de 96 ans souffrant d’Alzheimer a été suspendu par son employeur.

Il s’agit du dernier rebondissement dans la saga du planificateur financier Roger Tremblay. Jeudi, notre Bureau d’enquête révélait que l’homme rattaché à IG Gestion de patrimoine (anciennement Groupe Investors) dans la région de Québec, a été visé par un recours d’urgence de l’AMF.

Des ordonnances de blocage ont été prononcées par le Tribunal des marchés financiers (TMF) le 30 décembre sur des biens de Tremblay, dont un véhicule BMW, une moto Harley-Davidson, une maison à Québec et des comptes bancaires.

Photo retirée

« M. Tremblay est actuellement suspendu pendant que nous enquêtons. Lorsque l’enquête sera terminée, nous prendrons les mesures appropriées pour remédier à la situation », nous a indiqué hier Investors. La photo et les coordonnées de Roger Tremblay ont été retirées du site d’IG après la publication du reportage.

Selon les procédures déposées par l’AMF, Tremblay aurait manifesté son intention de faire admettre sa cliente âgée dans un CHSLD public en prétextant qu’elle n’aurait plus les moyens de vivre dans une résidence privée. Pourtant, il se serait acheté un bateau et un véhicule récréatif avec l’argent de sa cliente, qui a hérité de plus d’un million de dollars en 2011.

Contacté hier en fin d’avant-midi, Roger Tremblay, qui est aussi le mandataire et héritier de la dame, a indiqué que sa relation avec Investors était terminée. Il dit avoir pris sa retraite.

« J’ai pas le droit de dire quoi que ce soit à qui que ce soit », a-t-il dit, déplorant ensuite des « menteries » rapportées selon lui à son sujet.