Canadien: la «plogue» est tirée

Des contre-performances qui s’accumulent, des joueurs qui se traînent les pieds à l’entraînement et Samuel Montembeault qui se fait rudoyer par Zack Kassian sans qu’aucun de ses coéquipiers se porte à sa défense : voilà autant de preuves qui démontrent le niveau élevé de désengagement des troupiers de Dominique Ducharme.

Quoi qu’en pense et quoi qu’en dise l’entraîneur-chef du Canadien, ils sont plusieurs au sein de son groupe à avoir tiré la « plogue ».

Bon. Il y a Jeff Petry qui est allé faire quelques remontrances à l’attaquant des Oilers et Brett Kulak qui a semblé lui dire qu’il n’avait pas été gentil.

Mais sans grande conviction. Pendant ce temps, les autres joueurs du Tricolore présents sur la patinoire se sont empressés de regarder ailleurs.

« C’est une mauvaise réaction. Les cinq gars doivent entrer dans le coin et montrer que ça ne se fait pas », a indiqué l’entraîneur du Canadien, après la rencontre.

Et le pauvre Montembeault, lui, se relevait sans que personne vienne s’enquérir de son état.

Kassian est allé s’expliquer auprès de Montembeault, au banc du Canadien, en début de troisième période. Le gardien du Tricolore n’a guère semblé impressionné.

Des prières

Le Canadien vient de subir un 11e revers à ses 12 derniers matchs (1-7-4).

Au nombre de ces défaites, sept ont été encaissées lors d’un match où il a accordé au moins cinq buts.

Celle contre le Wild (défaite de 8 à 2) et celle contre les Oilers (revers de 7 à 2) ont été désastreuses. Depuis le 29 novembre, il n’a savouré qu’un gain en sept rencontres à domicile.

Pourtant, après le match d’hier, Ducharme a quelque peu perdu patience lorsque deux confrères ont remis en doute l’effort de ses ouailles.

« On avait un plan. (Connor) McDavid n’a pas inscrit de point. Je crois qu’on a fait du bon travail de ce côté-là. On a donné 24 tirs et 12 occasions de marquer. Si on m’avait prédit ça ce matin, je me serais dit qu’on avait une bonne chance de gagner », a-t-il martelé.

On peut se tromper, mais ça semble être une flèche dirigée vers Montembeault. Il faut reconnaître que le Bécancourois aurait pu être un peu plus solide au premier vingt.

Néanmoins, dans ce vestiaire, ils semblent être plusieurs à prier pour que Jeff Gorton et Kent Hughes leur annoncent qu’ils ont été envoyés sous d’autres cieux.

Sauf que de la façon dont certains se comportent, ça risque de ne pas trop se bousculer chez les 31 autres directeurs généraux.

Gorton et Hughes peuvent songer à annuler l’option de l’appel en attente de leur forfait cellulaire.

♦ Comme si les tuiles qui tombent sur la tête du Canadien n’étaient pas encore assez nombreuses, l’équipe a annoncé que David Savard raterait les huit prochaines semaines d’activité. Il s’est blessé à la cheville droite en bloquant un tir à Boston le 12 janvier.