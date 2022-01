Carey Price : «Nous sommes heureux ici»

Malgré le plan de reconstruction que songent à mettre en branle Kent Hughes et Jeff Gorton et la gestion de la pandémie plus serrées au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord, Carey Price ne compte pas couper les ponts avec le Canadien de Montréal.

«Je n’ai pas de plan ce sens. Ma famille et moi sommes très heureux ici. On est bien installé. C’est notre maison. Il y a une raison pour laquelle j’ai signé un contrat avec une clause de non-mouvement et c’était de rester ici. En ce moment, je n’ai pas l’intention de déménager ailleurs», a indiqué le gardien du Canadien au cours de son point de presse d’une quinzaine de minutes.

Au terme de la présente campagne, il restera quatre saisons au pacte de huit années que le gardien de 34 ans a signé en juillet 2017. Oui, le cerbère le plus victorieux de l’histoire de l’équipe avait accepté de lever cette même clause dans les jours précédents le repêchage d’expansion du Kraken de Seattle.

Sachant très bien que Ron Francis, le directeur général de la 32e formation de la LNH ne prendrait pas le risque d’hypothéquer sa masse salariale de 10,5 M$ avec un gardien dont l’état de santé était incertain, le Tricolore avait pris ce pari dans le but de pouvoir protéger Jake Allen.

Un travail à achever

Au-delà du bonheur de la famille Price, il y a une autre raison qui pousse le numéro 31 à vouloir continuer de porter l’uniforme du Tricolore: il est habité par le sentiment d’un travail inachevé.

«Être le gardien du Canadien, c’est une grosse portion de mon identité. Ça fait plus de 10 ans que je le suis. Nous avons fini la saison sur une note décevante. Je veux reporter ce chandail. Ça me garde motivé.»

On se souviendra que Price avait pris une large part du blâme au terme du dernier revers de l’équipe, à Tampa. Un jugement sévère que Shea Weber avait, avec raison, rapidement réfuté.

On ignore si cette amère élimination, jumelée au fait qu’il était conscient qu’il pourrait devoir passer sous le bistouri, a contribué à la descente aux enfers de Price qui, en octobre, a choisi d’intégrer le programme d’aide de la LNH en raison d’un problème d’abus de substance, mais ça n’a certainement pas aidé.

La bonne nouvelle, c’est que de ce côté, tout semble être rentré dans l’ordre.

«Ce fut une décision très difficile, mais il fallait que je la prenne. J’étais dans une situation où je devais absolument demander de l’aide. Ce fut un moment difficile à passer, mais le résultat fut positif. Je suis très reconnaissant de toute l’aide que j’ai eue», a déclaré le gardien.

«Je vais bien. Je regarde l’avenir d’un bon oeil», a-t-il ajouté.

Un exemple à suivre

À l’instar de Jonathan Drouin qui s’était éloigné de l’équipe en raison de problèmes de santé mentale liés à l’anxiété, Price espère que le geste qu’il a posé incitera d’autres personnes en détresse à demander de l’aide. Mais d’abord, il faut reconnaitre la situation.

«Admettre qu’on a un problème, c’est la première étape pour plusieurs personnes. Ce n’est pas facile. J’ai vu plusieurs personnes avoir des problèmes dans ma vie personnelle. Ce n’est pas un pas facile à faire.»

À l’annonce du départ de Price vers un centre de traitement, plusieurs de ses coéquipiers s’en voulaient de ne pas avoir été en mesure de déceler les indices indiquant que leur coéquipier avait des problèmes de dépendance.

Ceux-ci se sont assuré de se reprendre de belle en offrant soutien et réconfort à leur ami.

«Je suis très reconnaissant du soutien que j’ai obtenu. Non seulement de la part des partisans, mais également de l’organisation, de mes coéquipiers et de ma famille, a déclaré Price. Sans ces encouragements, ç’aurait été bien plus difficile.»

