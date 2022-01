Claude Julien ne pourra aller aux Olympiques

Blessé, Claude Julien n’accompagnera pas Équipe Canada aux Jeux olympiques de Pékin.

C’est ce que Hockey Canada a annoncé dimanche matin. L’ancien pilote du Canadien de Montréal a glissé sur la glace en Suisse lors d’une séance d’entraînement et il s’est fracturé une côte. Il sera remplacé par Jeremy Colliton.

«Claude était plus que ravi et honoré d'être membre d'Équipe Canada aux Olympiques, et nous sommes tous déçus qu'il ne puisse plus diriger notre équipe à Pékin, a déclaré le directeur général Shane Doan dans un communiqué. Claude est de bonne humeur et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour le soutenir. Nous demandons que la vie privée de Claude soit respectée en ce moment.»

Âgé de 61 ans, Julien avait lui-même remplacé Jon Cooper, qui devait diriger la formation nationale avant que le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman annonce que les membres de son circuit n’allaient pas se rendre en Chine.

Il ne s’agit pas d’une première malchance pour Julien. Il avait subi un malaise cardiaque qui a nécessité l’installation d’une endoprothèse dans une artère coronaire lors du tournoi éliminatoire de 2020, ratant le reste des séries du Tricolore. Il a été congédié au cours de la saison suivant, avant que le Canadien ne se rende en finale de la coupe Stanley.

