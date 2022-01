«Légendes Pokémon: Arceus» : comme un grand vent de fraîcheur

Après avoir passé les 25 dernières années bien ancrée dans la tradition, la série de jeux Pokémon est aujourd’hui balayée par un vent de fraîcheur. Le très attendu Légendes Pokémon : Arceus vient vivifier la saga, jetant du coup les bases d’une évolution aussi épatante que riche en promesses.

Soyons francs, les fans de la célèbre saga étaient mûrs pour de nouvelles aventures inédites. Certes, les rééditions New Pokémon Snap, Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante, lancées l’an dernier, se sont avérées franchement réussies. Mais elles n’ont toutefois pas suffi à réellement assouvir notre appétit.

Photo courtoisie

Bref, on salivait presque (métaphoriquement, bien sur !) à l’idée de découvrir Légendes Pokémon : Arceus, lancé hier. Et il n’a pas déçu. Loin de là, même. On s’est d’ailleurs irrité les pouces durant de nombreuses heures – une quinzaine, pour être exact – à explorer ses collines verdoyantes, marais boueux et vallées bucoliques dans le but de garnir notre Pokédex.

Car ce nouveau jeu n’abandonne ni les mécaniques ni le concept des chapitres précédents. On doit, grosso modo, partir à la chasse aux Pokémons – ces petites créatures colorées – afin de les capturer, répertorier et observer. En marge de ses recherches, le joueur bâtit son écurie qu’il entraîne au fil de combats, histoire de voir ses petits monstres évoluer. Rien n’a donc changé ici.

Monde ouvert

C’est toutefois dans sa forme que la saga évolue aujourd’hui, déployant un premier monde entièrement ouvert. Les plus conservateurs pourront choisir de s’en tenir à l’intrigue principale et ses quêtes centrales. Les autres, en revanche, prendront un malin plaisir à entreprendre les différentes missions secondaires qu’ils pourront compléter à leur rythme afin de bonifier leur inventaire et leurs capacités.

Photo courtoisie

En rompant avec une tradition d’intrigue plus linéaire, Légendes Pokémon : Arceus octroie aujourd’hui au joueur un sentiment de liberté et d’aventure grisant, oui, mais surtout sans précédent. On n’aura jamais eu autant de plaisir à prendre notre temps pour explorer les différentes zones peuplées de Pokémons, et ce, même si elles s’avèrent parfois pauvres en textures ou en nuances.

Photo courtoisie

En jetant de nouvelles bases, ce nouvel épisode rallie d’un coup les fans de première heure et les novices qui y verront l’occasion idéale pour s’initier à cet univers et ses codes. On nous sert ainsi une intrigue ne s’appuyant pas à outre-mesure sur celles des épisodes précédents et dans laquelle s’imbrique parfaitement bien l’apprentissage de ses tenants et aboutissants. Différents types de Pokémons, mécaniques de combat, stratégies et techniques sont ainsi abordés de manière un tantinet trop bavarde, mais somme toute organique.

Un cousin de Breath of the Wild ?

On le sait, la comparaison avec le célèbre The Legend of Zelda : Breath of the Wild – élu rapidement l’immuable référence en matière de mondes ouverts – devient facile, voire inévitable. On y retrouve en effet un procédé similaire de gestion d’inventaire, de personnalisation de notre personnage au moyen de costumes variés et techniques de conception de potions, stimuli et divers accessoire.

Photo courtoisie

Mais il serait dommage – et surtout franchement réducteur – de voir Légendes Pokémon : Arceus comme une variation sur le même thème que The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou vulgaire calque. Car il n’en est rien. Il s’agit bel et bien d’une entité unique et différente, empruntant simplement un modèle semblable. On s’en voudrait de ne pas le souligner adéquatement.

Légendes Pokémon : Arceus ★★★★☆

Disponible sur Nintendo Switch