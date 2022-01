Des gyms défient à leur tour les règles sanitaires

Des gyms d’un peu partout au Québec comptent défier les règles sanitaires en ouvrant leurs portes à leurs clients, dimanche.

Cette action vise notamment à montrer au gouvernement que les centres d’entraînement sont capables d’accueillir des clients tout en étant sécuritaires.

Le propriétaire du gym le Vestiaire, à Montréal, assure qu’il compte respecter les règles sanitaires dans son établissement et qu’il collaborera avec les policiers.

«En ce moment, on va jouer sécuritaire. On ne joue pas les hors-la-loi, on respecte encore plus les mesures. On va attendre la visite des policiers, on va leur demander si on peut faire une démonstration de ce qu’on peut faire de façon sécuritaire dans le centre d’entraînement. S’ils ne veulent pas et veulent fermer les portes, on fermera les portes, on va les écouter», affirme Karim El Hlimi.

Si ce dernier est contraint de fermer les portes de son gym, un DJ attendra les clients à l’extérieur pour un entraînement hivernal.

Karim El Hlimi souhaite avant tout faire comprendre au gouvernement que les centres d’entraînement font partie de la solution au niveau de la santé physique et mentale des Québécois.

«L’important c’est qu’il y ait des gens en avant qui célèbrent l’activité physique et qui démontrent l’importance de ce qu’on fait dans la société. [On veut passer] le message à travers le Québec, et je pense qu’on va réussir parce qu’il y a vraiment plusieurs centres dans le Québec qui vont faire la même chose que nous aujourd’hui», déclare-t-il.

Les gyms qui décident d’ouvrir leurs portes s’exposent à des amendes allant de 1000$ à 6000$.

Cette démonstration survient à la veille de l’entrée en vigueur de plusieurs assouplissements au Québec qui touchent les restaurants et les sports chez les jeunes.

