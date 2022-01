Des signes encourageants pour Price à l'entraînement

À quelques heures d’un premier bain nmédoatique en près de sept mois, Carey Price a été aperçu, dimanche matin, sur la patinoire du Complexe Sportif Bell de Brossard. Il portait son équipement complet.

• À lire aussi: Carey Price rencontrera les médias dimanche

Le gardien du CH a majoritairement effectué des exercices de patinage, ajoutant au passage quelques déplacements en position debout. Il n’a pas reçu de lancers, mais il semblait à l'aise et bougeait de façon fluide.

Price n'a toujours pas vu d’action cette saison. Après avoir subi une opération au genou, le portier de 34 ans a intégré de son propre chef le programme d'aide aux joueurs de la LNH/AJLNH. Nous étions alors en novembre.

L’an dernier, le no 31 a remporté 12 matchs, en plus d’afficher un pourcentage d'arrêts de ,901 et une moyenne de buts alloués de 2,64.

À noter que Jonathan Drouin, blessé au poignet droit, a également foulé la glace en compagnie de Price.