Finale de la conférence nationale: un héritage à construire pour Matthew Stafford

Pour Matthew Stafford, c’est l’occasion de rehausser sa réputation. Après 12 ans à avoir été perçu comme un quart-arrière incapable d’élever son équipe, le voilà à un pas du Super Bowl.

Pendant toute sa carrière à Detroit, de 2009 à 2020, Stafford a bien paru sur le plan des statistiques, mais sa fiche de 0-3 en séries a retenu toute l’attention. Surtout que dans ces trois parties éliminatoires, il n’avait lancé que quatre passes de touchés, contre trois interceptions.

En carrière, Stafford est 12e dans la liste des quarts-arrière pour les verges amassées (49 995). Il occupe le même rang pour les passes de touchés (323). Pour les remontées au quatrième quart, il se situe au cinquième échelon (34).

En temps normal, un tel rendement vaudrait à n’importe quel quart-arrière une fantastique réputation. Or, Stafford commence à peine à inspirer le respect, surtout depuis ses deux matchs de séries sans bavure avec les Rams dans les dernières semaines.

Loin des Lions

Peu à peu, le monde du football réalise que Stafford a longtemps évolué dans une organisation dysfonctionnelle. Qu’il a souvent travaillé derrière une ligne offensive poreuse. Qu’il a bien sûr bénéficié du receveur Calvin Johnson, mais que le jeu au sol des Lions a toujours été une blague de mauvais goût. Qu’il a survécu à Jim Schwartz et à Matt Patricia comme entraîneurs en chef...

Ces longues années à devoir jouer les héros pour tenter d’allumer la moindre étincelle ont définitivement laissé des traces.

Stafford n’est pas soudainement devenu surhomme cette saison avec les Rams. Il a connu une excellente saison, mais l’habitude de forcer quelques passes quand le jeu n’y est pas l’a quelquefois hanté.

Avant de briller en séries, il avait bouclé la campagne avec huit interceptions en quatre matchs. Dans une séquence de trois défaites en novembre, il avait aussi lancé cinq interceptions. Les Rams ne sont pas à l’abri d’une telle implosion contre les 49ers, mais Stafford amène définitivement l’attaque dans une dimension que son prédécesseur Jared Goff ne pouvait plus atteindre.

C’est exactement pour ce genre de match crucial que Stafford a fini par demander le divorce aux Lions. Parce qu’avec ceux-ci, la possibilité d’un tel choc au sommet n’était qu'une vaine utopie.

Bien entouré et bien dirigé, Stafford a maintenant l’occasion rêvée, même à un stade avancé de sa carrière, de construire un nouvel héritage.

Comme une audition

Son vis-à-vis Jimmy Garoppolo se trouve dans une tout autre situation chez les 49ers. Ceux-ci n’attendent que le jeune Trey Lance l’an prochain, peu importe le résultat du match ou même une éventuelle victoire au Super Bowl.

Jimmy G est parti et, s’il performe à un niveau élevé, les Niners auront un meilleur retour pour lui dans une transaction.

Les 49ers ont largement dominé la rivalité dans les dernières années avec six victoires de suite. Depuis que Sean McVay dirige les Rams, sa fiche est de 3-7 contre son ancien patron Kyle Shanahan. Le jeu physique tue les Rams.

Les Niners tenteront encore de s’imposer physiquement, comme ils savent si bien le faire, mais quelques piliers jouent sur une jambe, dont l’extraordinaire bloqueur Trent Williams. Au contraire, les Rams sont plutôt en bonne santé et leurs acquisitions de mi-saison, Von Miller et Odell Beckham, fonctionnent à plein régime.

Avec tout ce qu’ils ont investi pour jouer le tout pour le tout à la table de poker, les Rams n’ont pas le droit d’échapper ce match, malgré tout le respect qu’il faut donner aux 49ers.

PRÉDICTION: 49ers 16 Rams 20

PRÉDICTIONS EN SÉRIES: 7 en 10 (70%)

TOTAL CETTE SAISON: 180 en 282 (63,8%)

CINQ DUELS CLÉS

Au-delà des quarts-arrière en vedette, le duel opposant les 49ers aux Rams en finale de la conférence nationale en est un qui se jouera dans les tranchées. Les deux équipes s’amènent avec de solides fronts défensifs et des lignes à l’attaque qui sont généralement en contrôle. Les deux entraîneurs se connaissent de fond en comble, non seulement parce qu’ils s’affrontent dans la même division, mais aussi parce qu’ils ont travaillé ensemble dans leur ancienne vie. Est-ce que les Rams sauront enfin se défaire de l’emprise des 49ers? Voici cinq duels qui auront un impact majeur sur l’issue du match.

Deebo Samuel contre Jalen Ramsey

Le receveur et porteur de ballon des 49ers n'affrontera pas exclusivement Jalen Ramsey. C’est plus complexe, car il sera aligné partout sur le terrain, selon le contexte. Il n’en demeure pas moins qu’il est le receveur le plus dangereux et physique des Niners et que seul un demi de coin de la trempe de Jalen Ramsey peut rivaliser à la fois sur le plan physique et athlétique. À ses cinq derniers matchs face aux Rams, Samuel a accumulé 404 verges sur des réceptions, 104 au sol et cinq touchés. Le retour du maraudeur Taylor Rapp, très physique, aidera de ce côté.

Emmanuel Moseley contre Cooper Kupp

Même si les 49ers ont balayé les Rams cette saison, le receveur Cooper Kupp leur a causé des maux de tête avec 18 réceptions, pour 240 verges en deux matchs. C’est majoritairement de l’intérieur qu’il fait des ravages, et les demis de coin des 49ers en auront plein les bottes. La semaine dernière, Emmanuel Moseley a bien fait face à Davante Adams, en ayant souvent l’aide d’un maraudeur. Avant cette année, Kupp avait connu des performances plus que modestes contre les 49ers, avec une moyenne de 23,4 verges par match. Moseley, K’Waun Williams et le maraudeur Jimmie Ward seront des joueurs d'une grande importance en couverture.

George Kittle contre Nick Scott

L’ailier rapproché des 49ers George Kittle n’a pas causé ses dommages habituels dernièrement parce que son corps le fait souffrir. Kyle Shanahan a indiqué cette semaine que Kittle prenait vraiment du mieux, et il ne faudrait pas s’étonner qu’il connaisse un gros match. Il a été limité à 10 réceptions, pour 60 verges face aux Rams cette saison, mais il est bien plus qu’une valve de sécurité dans l’attaque aérienne. L’absence des deux maraudeurs partants des Rams jusqu’ici en séries a permis à Nick Scott d’éclore. Il a excellé en couverture dimanche dernier contre Tampa avec une interception, en couverture contre Rob Gronkowski.

Fred Warner contre Cam Akers

Fred Warner, c’est le pilier de la défense des 49ers. Non seulement il a un flair remarquable pour chasser les porteurs de ballon en étant régulièrement le premier au plaqué, mais, en couverture de passe, peu de secondeurs sont talentueux à ce point. Il lui arrive même régulièrement de se retrouver face à un receveur, et la vitesse ne lui fait pas défaut. Face aux Rams, il aura le porteur Cam Akers dans le viseur, surtout en sachant que Akers est utilisé autant au sol que par les airs. La contribution de Akers a été limitée depuis son retour, mais Sean McVay lui donne souvent le ballon. Il peut exploser à tout moment.

Trent Williams contre Von Miller

C’est là que le match risque de se jouer, littéralement. Entre Von Miller et Leonard Floyd à l’extérieur, et Aaron Donald au cœur du front défensif, les Rams peuvent faire complètement dérailler le jeu aérien et forcer Jimmy Garoppolo à lancer ses célèbres passes hâtives à un secondeur qu’il n’aura pas vu. À la gauche de la ligne offensive des 49ers, Trent Williams est un bloqueur dominant. Sauf qu’il est incommodé par une blessure à la cheville qui pourrait réduire sa mobilité contre un chasseur de têtes agile et explosif comme Miller. Face aux Buccaneers la semaine dernière, Miller a terminé la rencontre avec 11 pressions sur Tom Brady.

SAVIEZ-VOUS QUE...

49ers

Jimmy Garoppolo pourrait devenir le deuxième quart-arrière dans l’histoire des 49ers après Joe Montana à remporter une finale de conférence à au moins deux reprises.

La semaine dernière, les 49ers sont devenus la quatrième équipe depuis 2000 à gagner un match de séries sans inscrire un touché offensif.

Durant la saison, les 49ers ont mené la NFL en inscrivant des touchés dans 66,7% de leurs présences dans la zone payante. En séries, ce pourcentage est descendu à 37,5%.

Rams

Matthew Stafford tente de devenir le cinquième quart-arrière de l’histoire à atteindre le Super Bowl après avoir lancé au moins 40 passes de touchés en saison. Dans le lot, seuls Tom Brady (2020) et Kurt Warner (1999) ont ensuite gagné le match ultime.

Cooper Kupp a accumulé 12 matchs de 100 verges ou plus cette saison, en incluant les séries. Il égale la marque établie par Michael Irvin avec les Cowboys, en 1995.

C’est une 11e présence en finale de la conférence nationale pour les Rams. Dans cette conférence, seuls les 49ers (17) et les Cowboys (16) ont fait mieux.

