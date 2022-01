Je rentre au couvent!

Déclaration-choc de ma Vieille alors que j’étais au volant pour la conduire à l’épicerie.

Heureusement, nous sommes au feu rouge.

– C’est la meilleure de l’année ! Pourquoi au couvent ?

– Pour avoir la paix, ma fille, t’es toujours après moi, toujours en train de vouloir me régenter.

– Toi, maman, tu vas aller vivre avec les religieuses ?

– En plein ça ! Elles me dérangeront pas, les sœurs. T’es toujours en train de me surveiller. Attention ! Mange pas ça, tu digéreras pas. Fais pas ça, c’est dangereux ! Mets-toi un manteau plus chaud. Change de souliers, tu vas te casser la margoulette !

– Maman, t’es pire qu’une ado...

– Pis toi, t’es fatigante, vivement le couvent !

Je suis écroulée de rire au volant.

– Maman, y en a presque plus de religieuses, des jeunes, j’entends... Sont toutes à la retraite ou elles ont finalement rencontré Dieu.

– Moi, je suis sûre qu’il en reste encore plein.

– Pas au Québec, maman, en Amérique latine, en Afrique, ou peut-être à Rome...

– Je veux un couvent au Québec.

– Bienvenue en 2022, maman, chez nous, les sœurs n’habitent plus dans des couvents comme autrefois. Elles vivent en appartement ou en condo. Tu penses peut-être que sœur Angèle dort au couvent dans sa petite cellule ?

– Hein ? Elle est pas dans un couvent sœur Angèle ?

– Maman ! En plus, toi, vivre en communauté ? T’endures pas personne !

– Ma fille, tu sauras que je suis rendue très patiente...

– Oh boy ! Je suis pas certaine que les sœurs aient besoin de gagner leur ciel à ce point-là ?

– Tu vois comme t’es pas fine pour ta vieille mère !

Le lendemain, le gouvernement annonçait la réouverture prochaine des théâtres.

Ma Vieille est sauvée par la cloche ! À défaut d’entrer au couvent, elle rentrera au théâtre.

Dieu a épargné ses servantes. Elles l’ont échappé belle !