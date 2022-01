La police d’Ottawa se prépare à un départ «chaotique» des camionneurs

La police d’Ottawa était sur les dents en cette deuxième journée de manifestation du «convoi de la liberté», dimanche, et travaillait déjà à organiser le départ des camionneurs de la capitale fédérale.

Après les débordements de samedi autour de monuments nationaux, la police a revu sa stratégie.

«Je sais que hier, on a vu des monuments nationaux qui ont été vraiment... C’est pas acceptable le comportement qu’on a vu. Aujourd’hui, on a des barricades érigées autour de plusieurs monuments», a expliqué la porte-parole Amy Gagnon sur les ondes de LCN dimanche matin.

«La présence policière va être là. Il va y avoir beaucoup de policiers aux alentours. On veut vraiment maintenant la paix et la sécurité de tout le monde», a-t-elle ajouté.

Cette dernière a aussi expliqué que, bien que certains comportements ont été tolérés pour éviter que les manifestations ne dégénèrent, tout n’est pas permis pour autant.

«On n’accepte pas tout geste criminel. S’il y a des menaces, des dommages qui sont causés, on encourage les gens à nous appeler. On a des enquêteurs qui sont prêts, on a discuté avec la Couronne, on est prêt à porter des accusations», a assuré Mme Gagnon, en admettant cependant qu’aucune arrestation n’a été effectuée samedi ou au cours de la nuit.

Départ «chaotique»

Par ailleurs, la police se préparait déjà en vue du départ des camionneurs et d’un semblant de retour à la normale lundi.

Pour y arriver, la police est en contact avec des organisateurs des manifestations

«On essaie de planifier un départ du centre-ville. Ça va être chaotique, c’est certain. Mais on essaie de passer le message qu’on a des résidents qui doivent travailler. On doit respecter ces gens qui habitent ici et qui doivent continuer à vivre», a expliqué la porte-parole.

En attendant, la capitale tournait toujours au ralenti dimanche avec de nombreuses fermetures de rues et de commerces, tandis que le réseau de transport en commun était perturbé. Les manifestations avaient aussi un effet à Gatineau, où la police fermait des rues momentanément pour escorter les manifestants.

