Le grand titre de janvier

Avec son édition reliée et ses quelque 700 pages, le nouveau Houellebecq est sans conteste l’événement littéraire de l’hiver.

Avec ce roman qui a déjà beaucoup attiré l’attention des médias, on pénètre de plain-pied dans les arcanes de la politique française. Pour certains, ce ne sera pas d’emblée particulièrement excitant. Mais que le sujet nous interpelle ou non, la magie Houellebecq ne tardera pas à opérer et l’histoire, qui s’étend quand même sur près de 750 pages, deviendra assez vite impossible à lâcher. Tout ça grâce à Paul Raison, un quinquagénaire dont la vie n’a pourtant pas grand-chose d’enviable, à commencer par sa relation amoureuse. Ou plutôt ce qu’il en reste.

C’est qu’avec Prudence, on ne peut pas dire que ça va fort fort. Plus rien ne se passe physiquement entre eux depuis belle lurette, et même leur frigo est à l’image de leur couple : chacun sa tablette, avec des trucs véganes pour elle et de la « bouffe de beauf » pour lui.

2027, l’année de tous les dangers

Fonctionnaire à la direction générale du Trésor, Paul passe heureusement pas mal de temps au bureau. Ce qui vaut aussi pour son patron, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Juge. À six mois de la prochaine élection présidentielle, le travail ne manque pas. D’autant plus que Juge pourrait être appelé à remplacer l’actuel président.

Mais d’abord, il y aurait cette étrange affaire de vidéos à régler. Diffusée sur Internet, l’une d’elles, incroyablement réaliste, montre en effet Juge en train de se faire guillotiner comme Louis XVI. Et ce ne sera qu’un début...

Divertissant, surprenant, parfois même amusant, un Houellebecq proche du thriller.

À lire aussi cette semaine

TEMPS SAUVAGES

Photo courtoisie

Difficile de résumer en quelques phrases un roman aussi dense. Mais on va quand même essayer. Alors que la guerre froide bat son plein, la CIA et la United Fruit Company vont décider de renverser Jacobo Árbenz Guzmán, le président du Guatemala. La raison ? Ce dernier a entrepris de donner des terres aux paysans qui n’en ont pas. Racontée par Vargas Llosa, prix Nobel de littérature 2010, cette tranche d’histoire n’en devient que plus intéressante.

AINSI SERA-T-IL

Photo courtoisie

Dans ce troisième opus de la tétralogie consacrée aux enquêtes de la commissaire Maxime Tellier, on n’aura pas le temps de s’ennuyer longtemps : en plus de chercher à découvrir qui a bien failli tuer le commandant Cavalli, l’opiniâtre Max tentera de résoudre une affaire de meurtre et de lever le voile sur un vieux mystère. En passant, le quatrième opus, qui s’intitule Le dernier procès de Victor Melki, vient de sortir en librairie.

DES SOUPES QUI NOUS FONT DU BIEN

Photo courtoisie

Avec les froids sibériens qui viennent régulièrement nous rendre visite ces derniers temps, difficile d’imaginer mieux qu’une bonne soupe chaude. Réunissant 200 recettes végés, ce livre nous propose ainsi de varier les plaisirs : soupe de riz crémeuse aux champignons, crème de carottes au curcuma et au lait de coco, velouté de chou-rave à l’ail, zuppa à l’italienne, pho végétarien, soupe à l’oignon... À essayer sans réserve !

MON JOURNAL ALIMENTAIRE

Photo courtoisie

Si, en début d’année, on s’est promis de commencer à mieux manger, cet outil a été expressément conçu pour nous aider à le faire. En nous permettant de noter tout ce qu’on a avalé chaque jour durant une période de trois mois, il sera ensuite plus facile de déterminer quels aliments nous font du bien et quels sont ceux qu’on aurait intérêt à bouder. Le planificateur de repas, à la fin du livre, est également très pratique pour optimiser notre temps.

Frissons garantis

ALIBI

Photo courtoisie

On découvre un peu tard la série des enquêtes du commissaire Pietr Van In puisque son créateur, l’écrivain belge d’expression néerlandaise Pieter Aspe, est décédé l’an dernier. Mais qu’à cela ne tienne. L’homme a été extrêmement prolifique de son vivant et plus d’une quinzaine d’opus consacrés à ce commissaire attendent encore d’être traduits en français.

Dans celui-ci, le 19e, on ne peut pas dire que Van In soit en grande forme physique : il a la goutte, il a pris du poids, il boit toujours trop de Duvel et une douleur lancinante lui barre souvent la poitrine. En prime, il va bientôt avoir sur les bras une affaire dont il se serait volontiers passé.

Silence, on tourne !

Dans une voiture en flammes abandonnée sur un stationnement désert de Bruges, les pompiers ont en effet retrouvé le corps calciné d’un inconnu qui a été menotté au volant. Et ladite voiture appartenant à un célèbre acteur réputé pour son côté chaud lapin, l’enquête mènera assez vite Van In et sa petite équipe vers le merveilleux monde du cinéma.

Un polar de facture classique pas trop méchant qui a le mérite de nous faire voyager en nous entraînant tour à tour à Bruges et à Anvers.