Le Kraken en visite à New York

Le Kraken de Seattle tentera d'infliger une troisième défaite consécutive aux Rangers de New York, cet après-midi, au Madison Square Garden.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 13h.

Malgré leurs deux plus récentes défaites contre le Wild du Minnesota et les Blue Jackets de Columbus, les Rangers ont tout de même remporté six de leurs 10 dernières parties.

Les «Blueshirts» pointent au troisième échelon du classement de la section Métropolitaine, en raison d'une récolte de 60 points, à deux points des meneurs, les Hurricanes de la Caroline.

De son côté, le Kraken croupit dans les bas-fonds du classement de la section Pacifique, avec une maigre récolte de 32 points.

