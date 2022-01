L'enfant terrible de la LNH réussit sa rentrée

Le retour de l’enfant terrible de la Ligue nationale de hockey (LNH) Evander Kane sur la patinoire a été un franc succès, samedi, et le principal intéressé est très optimiste pour la suite des choses.

À son premier match dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton, l’athlète de 30 ans évoluait aux côtés de Connor McDavid et de Kailer Yamamoto. Utilisé pendant 17 min 52 s, il a rapidement marqué son premier but de la saison, pavant la voie à un gain de 7 à 2 contre le Canadien à Montréal.

«Quand vous vous retrouvez dans une nouvelle équipe, qu'on fait appel à vous pour produire, et que vous produisez au début de la première période du premier match, c'est un bon sentiment, a lancé Kane après la partie.

«Les gars me disaient que nous n'avions pas marqué le premier but depuis longtemps, donc c'était bien d'aider de cette façon. Vous voulez montrer ce que vous savez faire. C'était génial d’inscrire l’équipe au tableau tôt et tout le monde a en quelque sorte décollé après ça.»

Optimiste

Tout n’était certainement pas parfait sur la glace. Kane et McDavid ont eu de la difficulté à se repérer. Le nouveau venu disputait un premier match en plusieurs mois et il était visiblement rouillé.

Heureusement, la combinaison formée par Ryan Nugent-Hopkins, Zach Hyman et Zack Kassian a inscrit trois buts. La contribution des autres unités permettra ainsi à Kane et ses compagnons de trio de développer une chimie.

«[Nugent-Hopkins, Kassian et Hyman] étaient peut-être notre meilleur trio ce soir, a d’ailleurs reconnu Kane. S'ils peuvent continuer à faire ça – et évidemment je vais devenir bien meilleur avec Connor –, j'aime la façon dont les choses peuvent se dessiner ici dans un avenir proche.»

Une meilleure équipe

Kane a fait parler de lui pour les mauvaises raisons au cours des derniers mois. Il a déclaré une faillite personnelle, a vécu une séparation houleuse et a été suspendu par la LNH après avoir contrevenu au protocole du circuit.

Mais tout cela fait partie du passé, et les Oilers sont bien contents de pouvoir compter sur un joueur de son talent. Après tout, il a totalisé 265 buts et 507 points en 770 parties au cours de sa carrière.

«[Kane] va rendre notre équipe bien meilleure, a dit Leon Draisaitl. Nous devons lui laisser un peu de temps pour rattraper son retard et mettre de l'ordre dans son jeu, mais nous sommes très excités de l'avoir.»

«C'est un joueur unique. C'est un gars offensif qui joue très fort. Il peut se battre. Il va aider notre équipe, peu importe où il joue. Il va faire de nous une meilleure équipe.»

Kane et ses coéquipiers seront de retour en action dès lundi en rendant visite aux Sénateurs d’Ottawa.

