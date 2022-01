Les Bengals et les Rams ont rendez-vous au Super Bowl

Les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles seront les acteurs du Super Bowl LVI, eux qui ont remporté leur affrontement des finales d’association, dimanche.

Le club de l’Ohio participera ainsi à un premier match du Super Bowl depuis la campagne 1988. Les Bengals n’ont jamais soulevé le trophée Vince-Lombardi en deux participations à un match de championnat.

De leur côté, les Rams seront de l’ultime partie d’une saison de la NFL pour une cinquième fois, eux qui ont vécu un seul sacre (1999), alors qu'ils évoluaient à St. Louis.

Le dernier affrontement de la saison 2021 sera disputé dans la soirée du 13 février prochain, au SoFi Stadium.

Les Bengals se paient les Chiefs

Dans la finale de l’Association américaine, présentée au Arrowhead Stadium, les Bengals ont comblé un déficit de 18 points pour ensuite vaincre les Chiefs de Kansas City 27 à 24 en prolongation.

Les hommes de l’entraîneur-chef Zac Taylor ont amorcé leur remontée à la fin du deuxième quart, mais l’ont concrétisée lors de l’engagement suivant. Ils ont nivelé la marque grâce à deux relais de Joe Burrow. Le premier choix au total du repêchage de 2020 a trouvé Ja’Marr Chase et Trent Taylor pour un touché et un converti de deux points, respectivement. Précédemment, le botteur Evan McPherson avait réduit l’écart avec son deuxième placement de la partie.

Le joueur de première année a donné les devants aux siens avec un botté de trois points de 52 verges, alors qu’il restait un peu plus de six minutes à écouler au tableau indicateur. Les Chiefs n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Le quart-arrière Patrick Mahomes et son attaque ont pris tout le temps restant pour traverser le terrain et créé l’égalité grâce à la jambe de Harrison Butker.

Les Chiefs ont amorcé la prolongation avec le ballon, et ce, en vertu du tirage au sort. Mahomes a toutefois été victime d’une interception du maraudeur de Vonn Bell, ce qui lui a finalement coûté sa troisième participation consécutive au Super Bowl.

McPherson a ensuite donné la victoire aux siens avec un placement de 31 verges.

Il faut aussi souligner l’impressionnante besogne abattue par la défensive des Bengals. Cette dernière a notamment empêché la puissante attaque des Chiefs de franchir la ligne des buts lors de la deuxième demie.

Les Rams vainquent leur bête noire

Plus tard en soirée, les Rams ont finalement trouvé un moyen de battre les 49ers de San Francisco et l’ont emporté 20 à 17 dans la finale de l’Association nationale présentée au SoFi Stadium.

Ils ont ainsi mis fin à une disette de six revers consécutifs contre leurs rivaux californiens. Rappelons que les Niners avaient obtenu le meilleur deux fois contre les Rams cette saison.

Dans l’affrontement du jour, les vainqueurs ont inscrit 13 points sans réplique au quatrième quart. Leurs moments de gloires se sont amorcés avec une passe de touché de 11 verges de Matthew Stafford à Cooper Kupp. Il s’agissait de la deuxième fois dans ce match que le duo unissait ses efforts pour un majeur.

Matt Gay a par la suite réussi deux placements, soit de 40 et 30 verges, pour niveler la marque et ensuite placer les Rams en avant au pointage.

Les 49ers avaient plus d’une minute pour tenter de sauver leurs peaux, mais le quart-arrière Jimmy Garoppolo a réduit les espoirs des siens au néant. Le vétéran de 30 ans a lancé une horrible interception, alors qu’il tentait d’échapper à la pression que lui mettaient ses adversaires.

Dans deux semaines, les Rams tenteront de devenir la deuxième équipe de l’histoire de la NFL a remporté le Super Bowl sur ses terres. L’an dernier, les Buccaneers de Tampa Bay avaient réalisé l’exploit au Raymond James Stadium.