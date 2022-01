Maude-Aimée Leblanc termine en force

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a conclu son premier événement sur le circuit de la LPGA depuis 2019 avec une performance de 69 (-3) au tournoi Gainbridge at Boca Rio, dimanche, en Floride.

La golfeuse de 32 ans a réalisé quatre oiselets et commis un seul boguey lors de son dernier tour de piste. La Sherbrookoise a ainsi terminé la compétition sur une bonne note, elle qui avait remis des cartes de 74 (+2) et 72 (N) lors des troisième et deuxième rondes. Rappelons que la représentante de l’unifolié avait amorcé son parcours en force avec une ronde de 67 (-5).

Leblanc a donc conclu l’événement avec un cumulatif de 282 (-6). Elle partage ainsi le huitième rang du classement final avec l’Américaine Stacey Lewis et la Sud-Coréenne Hye-Jin Choi.

C’est toutefois Brooke M. Henderson qui a réalisé la meilleure performance canadienne cette semaine. L’Ontarienne a pris le sixième échelon, et ce, en compagnie de l’Américaine Lexi Thompson. En vertu de son total de 281 frappes (-7), la golfeuse de 24 ans a fini le tournoi à sept coups de la gagnante: Lydia Ko.

La Néo-Zélandaise d’origine sud-coréenne s’est maintenue en tête du classement en remettant une carte de 69 (-3) lors de la quatrième et ultime ronde. Elle a devancé l’Américaine Danielle Kang par une seule frappe.

Les deux femmes étaient à égalité après 36 trous, mais la représentante de l’Oncle Sam s’est tirée dans le pied en frappant la balle 74 fois (+2) lors de la troisième ronde.