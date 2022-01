Pour un milieu de vie harmonieux

Saviez-vous que les couleurs et la décoration de votre milieu de vie influencent vos émotions ? Non seulement il est souhaitable que notre chez-soi puisse être des plus harmonieux pour notre mieux-être, mais avec le télétravail qui nous oblige à demeurer davantage à la maison c’est d’autant plus important. L’auteure Sophie Mouton-Brisse, qui est décoratrice et coach bien-être, révèle dans son livre tous les secrets pour que votre espace de vie devienne un lieu où il fait bon vivre.

D’emblée, on comprend que chaque couleur a un impact sur notre psyché, notre humeur et nos émotions. Par exemple, le jaune est un atout à l’anti-déprime. Il serait associé à la lumière et au soleil qui est souvent synonyme de joie. En plus de dissiper la morosité, des études démontrent que le jaune stimule nos facultés mentales et aiderait la concentration. Ainsi, si vous avez un bureau à la maison, avoir du jaune dans vos éléments de décorations, cadres, fleurs artificielles, rideaux ou même de la peinture jaune sur un mur pourrait vous rendre plus productif.

Le rouge est synonyme d’énergie, de force et de vitalité. Il s’agit d’une couleur vivifiante et très stimulante permettant de retrouver son énergie physique. Comme chaque couleur compte une multitude de nuances, chaque rouge aura sa caractéristique qui agira quelque peu sur notre métabolisme, à sa façon, mais en règle générale, il dynamise.

Néanmoins, on utilisera le rouge dans un bureau ou une salle d’exercice et on l’évitera dans une chambre à coucher. Sachez également que le rouge stimule l’appétit. À vous de voir s’il faut l’éviter dans une salle à manger. On suggère d’utiliser des touches de couleur, puisque trop de rouge peut inciter à l’agressivité. Comme il agit sur le métabolisme, il peut faire augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. Contrairement au rouge vif, les rouges bordeaux sont plus chaleureux et apporteront une belle joie de vivre sans activer trop d’énergie.

Sinon les turquoises sont connus pour leurs qualités apaisantes, les verts pour leur équilibre, les violets pour leur effet calmant, tandis que les oranges stimulent la créativité et que les bruns et les teintes dorées sont réconfortants et sécurisants, offrant chaleur et positivisme.

Même si chaque couleur a ses vertus, il faut préciser que chaque individu est unique et qu’une couleur en particulier peut vous rendre plus heureux. Prenez le temps d’examiner des échantillons de couleur et voyez ce qui vous fait vibrer. Ainsi, si une couleur vous allume et ajoute des étincelles dans votre perspective, alors n’hésitez pas, peu importe les tendances ou ce que les autres en diront. L’important est d’ajouter de la chaleur et du bonheur chez soi.

Les odeurs aussi

Outre les couleurs, les odeurs de votre maison ne sont pas négligeables. Elles peuvent être stimulantes ou apaisantes selon vos désirs. On a tous senti des parfums de grandes marques que nous n’aimons pas et d’autres qui nous font vibrer sans trop savoir pourquoi. À vous de trouver l’essence principale que contiennent les fragrances que vous aimez. L’auteure suggère d’utiliser des huiles essentielles qui leur sont associées. On peut en utiliser dans la chambre à coucher, une heure avant d’aller dormir pour un effet apaisant.

Au même titre, les sons sont aussi très importants. Les vibrations ont une incidence sur notre conscience et nos émotions. Elles peuvent nous rendre tristes ou joyeux, comme elles peuvent nous calmer ou nous agresser. Le silence est sans doute le plus précieux et le plus bénéfique permettant de prendre du recul dans l’instant présent. Il est associé au calme et à la douceur intérieure, menant à l’allégresse.

Gardez à l’esprit que plus vous aimez votre cadre de vie, plus vous serez heureux et plus cela influencera votre humeur et qu’il y aura des répercussions partout dans votre quotidien, puisque plus nous sommes dans le bien-être, plus nous sommes portés à semer du bonheur autour de soi.

À chacun ses choix

Photo courtoisie

Plusieurs se questionnent à savoir s’ils ont fait le bon choix, et ce, à plusieurs égards. Dans cet ouvrage, l’auteur Timothy Caulfield, décortique une foule de choix que chacun fait consciemment ou inconsciemment. Il y va dans les moindres détails, souvent racontés avec une pointe d’humour, mais la plupart du temps bien documentés. De fait, il nous incite à prendre conscience de ces choix et à les relativiser. Cela va de la fréquence à se laver les cheveux, à ce que l’on mange et boit, à l’hygiène de vie ou au nombre d’heures passées devant un écran. L’idée étant peut-être d’apprendre à se calmer devant des choix qui ne sont pas existentiels.

L’autoguérison

Photo courtoisie

Est-il possible de s’autoguérir ? Les scientifiques prétendent que le corps est bien fait et qu’il cherche à se guérir par lui-même. Ceux qui pratiquent des méthodes parallèles estiment également qu’il est possible de se guérir soi-même en élevant son taux vibratoire à la condition de ne pas être à l’article de la mort. D’ailleurs, vaut mieux prévenir que guérir. Néanmoins, l’auteure Sophie Magenta, coach de vie en relation d’aide et praticienne en PNL, propose dans son livre de retrouver sa vitalité et d’alléger ses blessures en utilisant des techniques énergétiques. L’ouvrage compte une foule de conseils afin de se libérer des émotions négatives qui engendrent souvent des maladies. Des techniques pour se concentrer sur le positif, apprendre à nourrir son cœur pour nourrir son âme ou encore à cultiver son énergie subtile sont également proposées.