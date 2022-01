Productions théâtrales: un site web fait revivre le Bois de Coulonge

Entre les étés 1977 et 1995, de grosses pointures du théâtre québécois ont défilé sur les planches du Théâtre du Bois de Coulonge. Il restait très peu de traces de cette époque, et Jean-René Caron a décidé de ramener cette institution théâtrale à la vie par l’entremise d’un site web.

Un site sur lequel on retrouve toutes les pièces qui ont été présentées, des photos, des croquis, des témoignages et beaucoup d’anecdotes. Et c’est une de ces anecdotes qui a amené Jean-René Caron, un amateur de théâtre, à créer le site theatreboisdecoulonge.com. C’était il y a deux ans. Au début de la pandémie.

Jean-René Caron et Luce Pelletier, une amie scénographe, avaient une discussion concernant un souvenir associé à une pièce de tissu qui avait été cousue sur la banquette arrière d’une voiture quelques minutes avant une représentation.

« On ne parvenait pas à identifier le titre de la pièce. Je me suis mis à faire des recherches sur le web et il n’y avait rien concernant le Théâtre du Bois de Coulonge. J’ai ensuite trouvé quelques programmes aux Archives nationales du Québec, mais rien de plus », a raconté Jean-René Caron.

Graphiste de profession et amateur de théâtre, il a commencé à bâtir un répertoire avec les informations qu’il possédait. Des perches sont lancées, les informations ont commencé à entrer et le site s’est enrichi au fil des semaines.

On y retrouve tous les détails entourant les productions qui ont été présentées sous chapiteau, dans ce théâtre créé par Jean-Marie Lemieux, jusqu’à sa fermeture, en raison d’ennuis financiers, en 1995.

Une brique

La liste des acteurs qui ont foulé les planches du Théâtre du Bois de Coulonge est impressionnante. On retrouve les noms de Yves Jacques, Robert Lepage, Denis Bernard, Raymond Bouchard, Céline Bonnier, Marie-Thérèse Fortin, Marie-Ginette Guay, Jacques Leblanc, Albert Millaire, Paul Savoie, Janine Sutto, Marie Tifo, Guylaine Tremblay et plusieurs autres.

Finissant de l’option théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe, Yves Jacques a fait ses premiers pas au Bois de Coulonge, après une présence à Beaumont-Saint-Michel en 1979.

« J’ai même été bénévole aux débuts. C’était à deux pas de chez moi. J’ai vissé des bancs devant lesquels, j’allais jouer, quelques années plus tard, dans les pièces Volpone ou Le Renard et L’enquête. Ce fut un coup de foudre », a raconté l’acteur.

Yves Jacques salue l’initiative de ce site web sur le Théâtre du Bois de Coulonge. Une histoire qui aurait pu disparaître au fil du temps.

« Je suis retourné sur les lieux cet hiver et il n’y a rien qui rappelle l’existence de cette institution. C’est comme si ça n’avait jamais existé. C’est choquant et c’est insultant. Ça serait le fun qu’on indique qu’il y a eu, à cet endroit, un théâtre qui a fonctionné durant 20 ans », a-t-il laissé tomber.