Sport-spectacle

Ils sont excellents, connaisseurs et vulgarisateurs. Ils sont nombreux comme jamais ils ne l’ont été, nos analystes de hockey, mais trop c’est comme pas assez.

Certains soirs de matchs du Canadien, il y a une demi-heure de revue avant la rencontre. Une première analyse dans les dix minutes précédant la joute au cours de laquelle un analyste relèvera tout ce qu’il peut. Au moins deux autres analyses de deux autres analystes au premier et deuxième entracte, et suivra une émission d’après match où on fait encore l’autopsie de tout ce qui s’est passé dans la soirée. C’est énorme et surtout si votre équipe ne joue pas bien. Si vous êtes partisan, vous allez encaisser du négatif plein la gueule pendant plus de trois heures. Ça déborde.

Je ne prétends pas qu’il faille cesser d’analyser pour ceux et celles qui connaissent la game. Mais on doit aussi penser aux petits, aux jeunes et à ceux qui sont moins férus, moins mordus, moins enragés. Ce n’est pas tout le monde qui veut savoir qu’untel est un gaucher qui joue à droite et qui a déjà compté 20 buts à sa deuxième année au Collège de Boston.

Si vous êtes le moindrement attentif, vous noterez que de nombreuses observations vous sont communiquées à répétition au cours de la soirée. Si on éliminait les redondances et redites, il y aurait de grands moments de silence.

SE RAPPROCHER

Là où la diffusion du hockey a dévié au cours des dernières années, c’est dans ses rapprochements avec les joueurs et les entraîneurs.

À une autre époque, au premier entracte, on vous présentait automatiquement une entrevue d’au moins 5 minutes avec un joueur du Canadien ou un francophone de l’équipe adverse.

Voilà une des raisons qui favorisait cette proximité entre les joueurs et le public qu’on sent moins ou même pas du tout aujourd’hui.

C’est dans ses entrevues de 5 minutes pendant le hockey que vous avez découvert la folie de Luc Robitaille, l’esprit sarcastique de Guy Lafleur, la passion du jeune Mario Tremblay, des analyses étonnantes de Patrick Roy.

Ça ne se fait plus et c’est malheureux. Surtout que jamais les joueurs de hockey ne se sont aussi bien exprimés. Le hockey de la NHL, c’est du sport-spectacle. Il ne faut surtout pas négliger le deuxième mot de cette expression.

Ces entrevues permettaient aux amateurs de mieux connaître leurs idoles. En premier lieu, de reconnaître le visage, mais aussi de découvrir leurs préoccupations, leur caractère, leur sens de l’humour.

ILS AIMENT ÇA

Il y a quelques années, le Canadien et RDS avaient concocté une production qui s’appelait « 24 CH ». C’était génial, amusant. Une réelle percée dans l’intimité de l’équipe. Un véritable back stage auquel les joueurs se sont prêtés avec beaucoup de plaisir créant ainsi une véritable jonction avec le public. On les découvrait dans leur plaisir, leurs jeux d’ado. L’idée a été abandonnée.

Certains soirs, on nous présentera une courte entrevue d’une ou deux questions avec un joueur, enregistrée immédiatement après la première période. Primo, ce n’est pas assez. Deuxio, à chaud immédiatement à la fin de l’engagement, ce n’est jamais pertinent parce que le joueur n’a pas eu le temps de se détendre, de se préparer.

La LNH veut bien nous vendre les aspects spectaculaires de son quotidien, mais il faut nous laisser nous en approcher, et ça commence par les acteurs principaux, les joueurs. Ils ont tous une histoire intéressante, compte tenu des sommets qu’ils atteignent, de l’argent qu’ils empochent, de l’univers fantastique dans lequel ils vivent.

Outre les entrevues, il y a aussi ces reportages (features) qui nous emmènent chez ces stars qui ont une famille, des amis, d’autres passions et même des secrets à partager.

Pour l’avoir vécu pendant plus de vingt ans comme animateur à TVA et TQS, je puis vous dire que les joueurs adorent ça. Je sais que ces topos sont diffusés dans certaines émissions, mais c’est dans les soirées de match qu’il faut nous les présenter quand les cotes sont à leur plus haut niveau. Sport-spectacle, je le répète.

De l’enclave

Quelle performance de notre magnifique golfeuse Maude-Aimée Leblanc en Floride ! S’éloigner de son sport quelque temps peut faire du bien. Dire qu’elle avait la COVID il y a moins de 10 jours.

Ryan Hughes, le frère de Ken, le nouveau DG du Canadien, a été repêché en deuxième ronde de 1990 par les Nordiques. Il a joué 3 matchs dans la NHL, mais c'est avec Boston en 1996.

Lawton Courtnall, 25 ans, est le fils de Russ Courtnall. Jamais repêché, Lawton évolue avec les Stingrays de la Caroline du Sud. Il jouera contre les Lions de Trois-Rivières les 25, 26 et 27 mars.

Sept Québécois ont joué pour Joël Bouchard depuis le début de la saison avec les Gulls de San Diego. Lui y fait sa part.

Pourquoi Tomas Tatar à 31 ans a-t-il planté si vite ? Cette saison avec Jersey, seulement 17 points en 39 matchs. À ses deux premières saisons à Montréal, c'était un joueur d'environ 60 points.

Aussi méconnaissable, c'est P.K.Subban avec ses 15 petits points à 8 millions $ par année.

Logan Mailloux sous la gouverne de Dale Hunter à London : 8 points en 6 matchs. 6'3'' et 212 livres.

sous la gouverne de Dale Hunter à London : 8 points en 6 matchs. 6’3’’ et 212 livres. Il y aura 21 ans demain que George Gillett achetait 80 % du Canadien ainsi que la totalité du Centre Molson pour 275 millions. Un cadeau du ciel. Il y a une douzaine d’années, les frères Molson ont tout racheté pour 575 millions. Selon Forbes, aujourd’hui, le Canadien vaut 1,6 milliard.