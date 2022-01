«Star Académie»: un premier Variété éclaté!

Star Académie a offert un départ en fanfare pour son premier Variété, dimanche soir, avec les 19 candidats qui ont enfin pu chanter «Changer le monde», le nouvel hymne de l’émission. Après deux reports en raison de la COVID-19, l’équipe du Variété avait mis tous ses plus beaux atouts pour lancer cette nouvelle saison.

En ouverture de la soirée, le numéro en hommage à Daniel Bélanger a véritablement transporté les téléspectateurs sur une autre planète, dans une mise en scène poétiquement éclatée. Les cinq Académiciens choisis lors de L’audition finale ont repris son grand succès «Dans un spoutnik», avant que l’artiste masculin le plus récompensé de l'ADISQ fasse son entrée avec le reste des candidats.

Ariane Moffatt a fait une entrée surprise sur l’intro de «Rêver mieux», avant de reprendre le refrain avec Bélanger et l'ensemble des candidats.

«Opium», «Sortez-moi de moi», «Les temps fous», «Dis tout sans rien dire» et «La plus belle saison» ont permis à chacun des cinq Académiciens de faire un duo avec le chanteur, alors que l’ambiance passait d’une planète lunaire à un foisonnement de fleurs printanières. Un magnifique numéro en hommage à un immense artiste, et une mise en scène époustouflante, signée par Marcella Grimaux et Samuel Sauvageau, qui met la table pour la suite de la saison.

Selon Marc Dupré, la présence de Daniel Bélanger était notamment justifiée par le fait qu’il a été l’artiste le plus repris par les candidats durant les auditions, tous artistes confondus.

Sélection

Au cours de cette première soirée, 14 candidats ont dû prouver leur talent pour pouvoir faire leur entrée à l'Académie. Scindés en trois groupes, ils devaient se distinguer lors d’une sorte de medley.

Dans le premier groupe de candidats, Jacques a choisi «If You Don’t Know Me By Now»; Mathieu est le seul à avoir opté pour une chanson en français, «Je te connais par cœur». Olivia a interprété un extrait de «C’est la vie», Krystel a opté pour «Against All Odds» et Édouard a terminé avec «Watermelon Sugar».

Les profs ont immédiatement recruté Krystel et Mathieu, les trois autres étant soumis au vote du public.

Gaelle a lancé le medley du deuxième groupe avec «Domino»; Julien a poursuivi avec «Just the Two of Us». Jérémy a repris la valeur sûre «You’re Still the One» de Shania Twain, et Marily a conclu par «Sèche tes pleurs». Les cinq candidats ont été sélectionnés par les profs pour aller dormir à Waterloo.

Pour la troisième ronde, William s’est défendu avec «Killing Me Softly With his Song», Alexandra a fait un clin d’oeil à Marc Dupré avec «Ton départ», Olivier s’est imposé avec «Calvaire», Yannick s'est fait remarquer avec «I Don’t Want to Miss a Thing» et Sandrine a conclu par «What About Us». Les profs ont gardé Yannick et Sandrine dans ce groupe, les trois autres étant soumis à l'appréciation du public.

Beaucoup de chansons anglophones ont été choisies durant ce segment, et Gregory Charles a d’ailleurs indiqué aux candidats qu’ils allaient devoir accroître leur répertoire francophone dans les prochaines semaines.

Verdict

Avant de découvrir les noms des Académiciens élus par le public, Pierre-Yves Roy-Desmarais a fait visiter l’Académie, qui a été revampée pour la saison, dans une capsule complètement déjantée.

Finalement, Édouard Lagacé et Olivier Bergeron ont reçu la confirmation que le public était derrière eux, et ils sont partis dans l’autobus pour l’Académie.

Émotions

Guylaine Tremblay a eu le privilège de recevoir un petit mot d’encouragement de son ancien professeur d’Art dramatique Marc Doré, ce qui l’a beaucoup émue. Gregory Charles a été surpris du mot que sa fille Julia lui a envoyé et des commentaires qu’elle lui a donnés. Enfin, le papa de Lara, Pierre Crokaert, avait aussi un mot de soutien pour sa fille.

Très chic dans son smoking, Marc Dupré s’est montré solide animateur, capable de livrer les informations techniques avec facilité, et surtout avec beaucoup d’humour. On l'en savait capable: il nous a confirmé qu’il était excellent.

Pour conclure ce premier Variété, Laurence Nerbonne est venue interpréter la chanson-thème de Star Académie avec quinze nouveaux Académiciens.

La quotidienne de Star Académie débute ce lundi. Ce rendez-vous est présenté du lundi au jeudi à 19h30, à TVA.

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Maman d’une petite fille de deux ans, Krystel Mongeau mène une carrière de coiffeuse en parallèle de la musique. Pour défendre sa place, elle a interprété avec aplomb la chanson de Phil Collins, «Against All Odds». Les profs ont choisi de la garder «pour sa voix magnifique et sa performance solide», a expliqué Guylaine Tremblay. La chanteuse de 25 ans n’est pas une totale inconnue pour le public. Plus jeune, elle a participé à l'émission Mixmania, qui lui a permis d'acquérir de l'expérience sur scène. Plus tard, elle a été recrutée à La Voix, où elle a intégré l’équipe de Lara Fabian.

Yannick Bissonnette-Powell, 22 ans, Beauport

Yannick est plutôt introverti, même s’il confie qu'il est un véritable clown en privé. Comme l’a dit Gregory Charles en lui annonçant son entrée à l’Académie, «lui, il l’a!» Yannick a tenté sa chance à La Voix, et il a participé au camp de sélection de Star Académie l’an dernier, mais c'est cette année qu’il va pouvoir déployer toutes ses capacités. Son interprétation de la chanson «I Don’t Want to Miss a Thing» a donné un avant-goût de son talent.

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Originaire d'un petit village du Nouveau-Brunswick, Olivier Bergeron souhaitait démontrer, en entrant à l'Académie, que «même si tu viens d’un petit village, tu peux réaliser tes rêves». Il a participé au camp de sélection de l’an dernier, mais ce n'était pas suffisant. Il est revenu cette année beaucoup plus en confiance et riche d'expériences nouvelles. Son interprétation de la chanson «Calvaire» était sentie et il a trouvé son chemin pour toucher le public au cœur.

Les Académiciens choisis à l’audition finale

Sarah-Maude, 23 ans, Amos

Audrey-Louise Beauséjour, 23 ans, Brossard

Éloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Laurie Déchène, 20 ans, Québec

Ils ont été choisis par les profs

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

Mathieu Rheault, 27 ans, Montréal

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Marily Dorion, 26 ans, Sherbrooke

Julien Charbonneau, 23 ans, Montréal

Gaëlle Khoueiry-Jaber, 21 ans, Gatineau

Sandrine Hébert, 28 ans, Coaticook

Yannick Bissonnette-Powell, 22 ans, Beauport

Ils ont été sauvés par le public

Édouard Lagacé, 27 ans, Cowansville

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)