Un médicament à 110 000 $ pour éviter une récidive

Une jeune mère de Saint-Anne-des-Plaines qui a vu son monde s’écrouler en 2021 à cause d’un cancer du sein agressif devra débourser 110 000 $ de ses poches si elle veut espérer reprendre une vie normale sans épée de Damoclès au-dessus de la tête.

« Le médicament doit empêcher une récidive pendant – je l’espère – plusieurs années. Sinon, il n’y a plus d’autres traitements pour moi. On attend en souhaitant que ça ne revienne pas. Mais c’est le type de cancer du sein qui a le plus de récidive », soupire Valérie Lachance, 30 ans.

La mère de deux enfants de 2 et 4 ans a appris en juin dernier qu’elle était atteinte d’un cancer du sein de stade 3 triple négatif, c’est-à-dire qu’il ne réagit pas aux traitements hormonaux qui minimisent normalement les risques que la maladie revienne à la charge.

« C’était probablement le pire moment de ma vie. J’ai deux jeunes enfants. Je me demandais ce qui allait se passer avec eux, avec ma famille », raconte la maman, la gorge nouée par l’émotion.

Empêcher la masse de revenir

Heureusement, tout s’est bien déroulé, et après six mois de traitements de chimiothérapie agressifs, la maladie semble avoir enfin plié bagage.

Le problème, c’est qu’avec son type de cancer, sa seule option pour empêcher la masse de revenir est un traitement d’une durée d’un an, le Lynparza, qui coûte 110 000 $ et qui n’est pas remboursé par ses assurances. Elle ne comprend pas que le médicament soit aussi peu accessible.

« Il faut être rendu à l’article de la mort pour que ça soit remboursé », déplore la maman qui n’a pas du tout envie d’attendre d’en arriver là. Elle devra puiser dans les économies familiales pour éviter une rechute. Pour cette raison, elle a lancé une page gofundme, et remercie déjà du fond du cœur tous les généreux donateurs.

Elle désire aussi prendre la parole pour dénoncer les délais de dépistage, qui ont probablement empiré sa situation. L’an dernier, ça lui a pris un mois et demi pour obtenir un premier rendez-vous. Puis, pandémie oblige, elle n’a pas pu se rendre à son échographie en mars à cause de symptômes grippaux, si bien que le rendez-vous a été reporté de deux mois.

« L’hiver dernier, ce n’était pas facile d’avoir un rendez-vous, se désole Mme Lachance. La masse a doublé de grosseur entre janvier et mai. C’est fâchant. »

Batterie à plat

Mais malgré sa dure année et ses batteries à plat, la combattante garde le sourire pour ses deux garçons.

« La petite énergie que j’ai, je la passe à m’occuper d’eux. Ils m’occupent à 100 % », dit-elle en riant.

La trentenaire, qui subira bientôt une double mastectomie, tient à rappeler aux femmes de se faire tester au plus vite si elles constatent une bosse.

« Il ne faut pas tenir pour acquis que c’est correct, martèle-t-elle. Il faut consulter. »

Jusqu’à 17 semaines pour un diagnostic

Le Québec doit améliorer ses délais pour dépister et traiter un cancer, car la pandémie ne fait qu’accentuer un problème déjà présent, selon la Fondation du cancer du sein du Québec.

Fanny Guimont-Desrochers, porte-parole de la Fondation

« Le temps est un élément fondamental dans le traitement du cancer. Plus vite il est pris en charge, plus il sera associé à de meilleures chances de survie et à des traitements plus efficaces et moins agressifs. C’est vraiment ça, la clé », explique Fanny Guimont-Desrochers, directrice, investissements et promotion de la santé, à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Bien avant la pandémie, le Québec faisait déjà « piètre figure » en matière de dépistage, tandis que les délais pour obtenir un diagnostic de cancer du sein pouvaient atteindre jusqu’à 17 semaines, estime la directrice.

« C’est neuf semaines de plus qu’en Alberta, compare-t-elle. Avec la pandémie, on s’attend à ce qu’ils soient probablement plus élevés, bien qu’on n’ait pas encore les chiffres. »

Impacts immenses

Le problème, c’est qu’un dépistage tardif, mêlé au délestage actuel dans les soins de santé, pourrait avoir des impacts « immenses » sur les patients, déplore-t-elle. Des cancers pourraient ainsi être détectés à des stades beaucoup plus avancés.

« Si les délais entre le diagnostic et le traitement sont plus élevés, on peut s’attendre à ce que des cas se complexifient aussi avec le temps », précise Mme Guimont-Desrochers.

Selon une analyse de plus de 44 000 patientes publiée par la revue scientifique The Lancet, un retard de diagnostic de trois mois et plus réduit d’environ 12 % le taux de survie des patientes après cinq ans, indique la Fondation.

Une Québécoise sur huit

Chaque année, la fondation estime que 6700 patientes reçoivent un diagnostic de cancer du sein dans la Belle Province, ce qui signifie qu’environ une Québécoise sur huit aura un cancer du sein dans sa vie.

« C’est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada et c’est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes », ajoute-t-elle.

► Une ligne d’écoute et d’information est en place pour les patientes au 1-855-561-ROSE.

