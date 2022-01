Un mois de pause pour une bonne cause

Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil invitent les gens à s’inscrire au Défi 28 jours sans alcool de février. Un défi – et non une punition, insistent-ils – alliant réflexion sur notre consommation personnelle d’alcool et don pour une bonne cause : le développement de programmes de prévention des problèmes liés aux dépendances auprès des jeunes.

Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil ont tous deux déjà testé leurs limites d’abstinence d’alcool pour le plaisir. Cette année, en tant que porte-parole de la 9e édition du Défi 28 jours, ils souhaitent mener l’exercice de manière officielle et inciter les gens à faire de même en s’inscrivant pour faire partie du mouvement.

L’objectif de cette collecte de fonds au profit de la Fondation Jean Lapointe est de 1,5 million, d’où l’importance de s’inscrire de manière officielle. « Ce défi est une façon de prendre un temps d’arrêt pour réfléchir à comment on peut consommer plus sainement, explique Anouk Meunier. Surtout dans les derniers mois où on a peut-être bu plus fréquemment qu’à l’habitude en raison de ce qu’on vit. »

Niveaux de participation

Il existe trois niveaux de participation : le niveau Or est le défi des 28 jours sans alcool, Argent fait prendre une pause d’alcool les quatre fins de semaine de février et le Bronze, les jours de semaine. On peut s’inscrire comme participant, parrainer quelqu’un ou faire un don en ligne. « Il ne faut pas que les gens voient cela comme une privation qui sera difficile, ajoute Jean-Michel Anctil. Ce n’est pas une punition de faire les 28 jours sans alcool, il faut que ce soit un défi qui est le fun. »