Une histoire de famille

Il est fort inspirant de rencontrer une génération de chasseurs qui ont à cœur de développer des produits destinés à améliorer leurs résultats.

Claude Piette, 63 ans, travaille depuis plus de quatre décennies comme mécanicien industriel. Il répare et entretient des machines vouées à la production. Ce sympathique monsieur est un homme à tout faire, un hyper bricoleur.

Ce résident de Châteauguay chasse depuis l’âge de 18 ans.

Il y a environ huit ans, il se rend dans un magasin à grande surface pour y acheter un appeau pour la bernache. Le lendemain matin, après avoir installé ses appelants, il aperçoit une bande d’outardes s’approcher. Il empoigne son nouveau call et tente d’émettre des cris. À sa grande déception et stupéfaction, il manquait des pièces internes pour le bon fonctionnement de l’instrument. Drôlement embêté, il s’est lui-même lancé le défi de concevoir et de produire un appeau performant et de qualité.

Nouvelle aventure

Fier de son prototype qui fonctionne comme il le souhaite, il s’amuse à expérimenter et à développer divers modèles.

Entouré de plusieurs amis qui chassent, Claude les équipe et attend patiemment leurs commentaires afin d’améliorer les sons et l’efficacité. Très attentif aux conseils, il n’hésite pas à effectuer de nombreuses modifications pour « répondre à l’appel », comme le dit M. Piette en souriant.

État de santé

En 2014, Claude Piette apprend qu’il est aux prises avec un grave cancer de stade 4. Décidé à ne pas se laisser abattre, il s’est réfugié dans son atelier pour y chasser les mauvaises idées et nourrir son esprit avec tout ce qui touche à son nouvel engouement pour ce type de création. Un an plus tard, tous ses traitements étaient terminés et sa condition physique s’était grandement améliorée. Il peut enfin tourner la page.

En grande

Au fil des mois, il est littéralement tombé en amour avec sa passion qui consiste à donner vie à des matériaux bruts et à aider les nemrods à atteindre leurs buts.

Aidé par son épouse Line, sa fille Émanuelle et son fils Gabriel, Claude investit dans de l’outillage plus précis, plus performant et plus sécuritaire. Il fait alors l’acquisition d’un tour à métal, d’un tour à bois, d’une sableuse à colonne, d’une scie à ruban, d’une toupie CNC, etc.

M. Piette quittera en juillet prochain son employeur de longue date pour se joindre à sa famille, à temps plein, au sein de son entreprise qui se nomme Conception CP.

« Notre fierté, c’est que tout est fabriqué à la main de façon artisanale et tout est testé individuellement pour en assurer la justesse acoustique et la fiabilité », explique Émanuelle, qui œuvre avec son père depuis ses tout débuts.

Conception

Photo courtoisie Certains de leurs modèles sont de réels chefs-d’œuvre d’artisanat local.

Les calls sont fabriqués avec des bois exotiques comme le bubinga et le zibrano, ou avec de l’érable. Ces essences ne fendillent pas, ne s’altèrent pas face aux intempéries et offrent un son riche et rauque. Le veinage et le grain de ces bois se distinguent et sortent du lot.

Pour le canard et l’outarde, Claude propose une version un peu plus dispendieuse en acrylique, idéale pour les adeptes qui se servent souvent de ces instruments sonores. Les tonalités sont légèrement plus aiguës, sèches et nettes, car le matériel est plus dur et ne vibre pas. Le fini poli résiste à l’usure. La série Unique est fabriquée, pour sa part, avec du bois coti et de l’époxy. Chacune des créations haut de gamme est le résultat d’une recherche et d’un procédé qui consiste à mettre en valeur un morceau de bois dégradé en procédant à une incrustation d’époxy dans les veines ou les porosités afin de rehausser le look. Les sons qui en découlent sont harmonieux et versatiles. Il s’agit en fait d’une pièce de collection.

Pour en savoir plus sur ces appeaux vendus entre 40 $ et 180 $, visitez le site conceptioncp.com ou composez le 514 704-7170. Il est même possible de suivre des cours avec certains instructeurs pour maîtriser plus rapidement votre call.

