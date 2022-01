Vérité ou idée reçue?

VÉRITÉ

IDÉE REÇUE

IDÉE REÇUE

« Plusieurs personnes pensent que cette affirmation est vraie ; pourtant, elle est scientifiquement inexacte. En vérité, un fort consensus scientifique indique que le fait de fournir aux jeunes des informations et des services de santé sexuelle et génésique n’accroît PAS l’activité sexuelle. Au contraire, les jeunes personnes qui ont accès à une éducation complète à la sexualité se sentent plus autonomisées, retardent l’amorce de l’activité sexuelle et ont des taux plus élevés d’utilisation de la contraception ». Source : Action Canada pour la santé et les droits sexuels, 5 février 2020