Visages de notre histoire: Philip «Dolly» Isaacson et la buvette du Parlement

Dolly, une tradition britannique

On en sait bien peu aujourd’hui sur le personnage de Robert Philip Isaacson. Or, en son temps, l’homme était une figure des plus connues de l’univers de la restauration montréalaise. Il était aussi fort apprécié des parlementaires de la ville, à l’époque où Montréal était la capitale du Canada-Uni, entre 1844 et 1849. Né en Grande-Bretagne au tournant du 19e siècle, Isaacson se trouve à Montréal dès la fin des années 1830 et tient, sur la rue Saint-François-Xavier, un établissement appelé le « Dolly’s Chop House ». Ce nom, qui deviendra le surnom de Isaacson, vient d’un restaurant du même type établi à Londres, à l’époque. On y trouve des coupes de viande de porc, de bœuf ou d’agneau, avec boissons et rafraîchissements alcoolisés. L’établissement est déjà populaire quand le parlement du Canada-Uni vient s’établir à Montréal dans l’ancien marché Sainte-Anne (sur l’actuelle place d’Youville). Rapidement, on sent le besoin d’allouer à un restaurateur local une concession pour exploiter une petite buvette où les parlementaires viendraient se délasser...

RÉALISATIONS

La buvette du parlement

Photo courtoisie, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Les fouilles archéologiques du site de l’ancien marché Sainte-Anne ont permis d’établir la présence d’une buvette dans l’édifice, probablement à partir de 1846. Les journaux de l’époque racontent que les députés se rejoignent dans ce petit salon tenu par celui qu’on appelle déjà « Dolly », Phillip Isaacson. Si Dolly est si connu, ce n’est pas seulement à cause de la qualité des alcools de sa buvette... c’est aussi parce qu’il est un partisan convaincu de la faction tory (les conservateurs), et un point de contact important entre les parlementaires et les journaux de cette tendance. Les mauvaises langues racontent alors que les députés passent plus de temps à siroter un brandy chez Dolly qu’à siéger à l’assemblée ! C’est peut-être pour contrôler le débit d’alcool que Dolly perd sa concession en 1849, au profit d’Angélique Saint-Julien, une restauratrice et hôtelière connue pour sa sobriété. Ce remplacement choque beaucoup la presse conservatrice. On y voit un favoritisme envers une francophone, qui risquerait de mettre du lait de vache française dans leur thé ! Madame Saint-Julien n’aura que peu de temps pour exploiter sa concession : l’émeute de 1849 incendie le parlement, dont elle sortira heureusement indemne.

HÉRITAGE

Casser la croûte à Montréal

Photo courtoisie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

L’époque de Dolly Isaacson permet au milieu de la restauration montréalaise de se développer. À partir du milieu du 19e siècle, les Montréalais pouvaient bénéficier des traditions culinaires britanniques, américaines et françaises. Souvent rattachés à un hôtel et situés près des théâtres et salles de spectacles, les restaurants montréalais servent des repas variés, selon leur style et leur clientèle. Plats chauds sans prétention, plateaux d’huîtres accompagnés de vins français, confiseries et thés ou sandwichs à l’anglaise, les mets se dégustent au bar ou en salle à manger en bouquinant et en fumant le tabac. Certains établissements s’enorgueillissent de ne servir aucun alcool, alors que d’autres servent les produits des nombreuses brasseries locales. La diversité des établissements, parfois adjacents à des salles de billard ou de quilles, permet tous les divertissements ! Bref, plus ça change, plus c’est pareil...