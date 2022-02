Appui financier salvateur pour un organisme de Shawinigan

La maison citoyenne des familles de Shawinigan a été reconnue en tant qu’organisme communautaire Famille, ce qui lui permet d'augmenter son offre de service.

«Cette reconnaissance-là, il faut dire qu'elle est rattachée à une aide financière récurrente de 130 000 $ par année du ministère de la Famille», a indiqué la députée caquiste de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

La subvention sera versée pendant trois ans. Ensuite, une autre entente devra être conclue.

Ce montant soulage les membres de l'organisme. «On se souvient, en janvier, quand on a frôlé la fermeture, des parents étaient venus faire des témoignages. Il y a vraiment eu un gros travail collectif et les partenaires aussi ont fait des lettres d'appui. On est très fier de pouvoir dire ''à Shawi, maintenant, on en a une Maison des familles''», a commenté la coordonnatrice de la Maison citoyenne des familles de Shawinigan, Karine Petitclerc-Lapointe.

Auparavant appelé Revitalisation des quartiers Saint-Marc-Christ-Roi, l'organisme ne cadrait pas dans les critères pour bénéficier des subventions gouvernementales.

Depuis 2019, les services ont changé et la mission s'est concrétisée. Aujourd'hui, il s'agit bel et bien d'un organisme communautaire Famille, ce qui débloque l'accès à des subventions.

Des projets qui devaient prendre fin le 31 mars prochain, comme la halte-garderie communautaire et l’appui d’une intervenante famille, pourront donc se poursuivre.

Depuis presque 17 ans, l'organisme fait une différence dans le quotidien des familles du secteur.

Dans le cadre de la pandémie, les imprévus sont encore plus nombreux qu'avant et les places en garderie, elles, se font rares. Cette assurance financière tombe à point pour les 150 familles qui utilisent les différents services de la Maison.