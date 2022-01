Carey Price: «Sa valeur vient d’en prendre un coup»

Le chaos est bien installé chez le Canadien de Montréal, qui n’a pas de solutions à ses problèmes sur la glace et qui ne sait pas si Carey Price jouera de nouveau.

Mentionner que la saison 2021-2022 du Bleu-Blanc-Rouge est un désastre monumental constitue certes un euphémisme. Encore une fois la fin de semaine dernière, Jeff Petry et la plupart de ses coéquipiers en ont arraché. Heureusement pour les partisans, ils n’ont pas payé un traître sou pour assister à ces deux nouvelles contre-performances livrées devant des gradins vides au Centre Bell. N’empêche que le Tricolore est coincé dans un profond marasme et les solutions devront venir rapidement, d’après l’ancien défenseur de l’équipe Alexandre Picard.

«Offrir des performances semblables, pour moi, c’est inacceptable. On est rendu au point où l’évaluation de Jeff Gorton et de Kent Hughes doit se faire, mais en accéléré. Il faut qu’il se passe quelque chose, car l’effort fourni est lamentable, a-t-il dit pendant le plus récent balado Temps d’arrêt animé par Louis Jean. On a une semaine de congé et elle arrive au bon moment. On a le temps de travailler et de lancer des lignes à l’eau à travers la Ligue nationale.»

Aussi, les actions requises risquent d’être nombreuses et, selon Picard, leurs résultats se présenteront seulement au bout de quelques années. Les amateurs du Canadien auront à se montrer patients et indulgents. Il n’est pas question de batailler pour la coupe Stanley dès la prochaine campagne. Ce sera une reconstruction en bonne et due forme.

«La raison pour laquelle il sera incapable de faire un reset, c’est qu’il n’y a rien dans les ligues mineures, a souligné l’ex-arrière. On n’a pas bien repêché et on n’a pas assez bien développé dans les dernières années. Donc, rien ne nous permet de rappeler des joueurs. On parle des vétérans qui ne font pas le travail et qu’on peut laisser de côté pour un match. Le problème, c’est qui va-t-on mettre à leur place? Choisir entre Sami Niku et Jeff Petry pour une rencontre sur la glace, ça ne fera pas une grosse différence à la fin de la saison.»

Le cas de Carey Price

Évidemment, les nouvelles fondations qu’auront à établir Gorton et Hughes pour le futur sont reliées au statut de Carey Price. En conférence de presse, dimanche, le gardien ne s’est pas montré trop rassurant quant à la suite de sa carrière. Inactif depuis le début de la campagne, il éprouve des ennuis dans sa remise en forme, son genou opéré en juillet continuant de lui causer des problèmes.

Évoquant les affirmations de Hughes concernant un possible retour de Price qui n’est pas à la veille de se matérialiser, Picard croit que la patience de l’organisation et la santé du numéro 31 doivent guider la suite dans ce dossier.

«Ça en dit long sur la blessure de Carey et on peut faire le débat à savoir si ça vaut la peine qu’il revienne cette année et qu’il risque de se blesser dans une saison de misère. Je pense qu’il est préférable de prendre un pas de recul et d’évaluer cela pour l’an prochain», a-t-il spécifié.

Et si Price peut renouer avec le hockey, pourrait-il être échangé? Selon Louis Jean, les probabilités de le voir évoluer avec une autre formation sont réduites.

«Pour moi, le son de cloche, c’est qu’il se pose des questions sur son genou. Donc, s’il revient et recommence à jouer, une équipe intéressée à Carey Price se dit qu’après sa prochaine blessure, il ne reviendra plus. Alors, même sa valeur sur le marché vient d’en prendre un coup», a déclaré l’animateur.

