«C’est pas fini, c’est un début»: des manifestants déterminés à rester longtemps à Ottawa

Plusieurs camionneurs et manifestants qui se trouvent toujours à Ottawa après le week-end de protestations contre les mesures sanitaires sont déterminés à y rester «tant que ça ne sera réglé».

Les protestataires s’organisent et s’entraident afin de pouvoir rester sur la colline du Parlement le plus longtemps possible.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En après-midi, lundi, un d’entre eux faisait des allers-retours sur son VTT entre une station-service et les camions stationnés près du Parlement afin d’approvisionner les camionneurs en essence.

Un manifestant a également assuré à TVA Nouvelles qu’un camion-citerne était en route pour apporter de l’essence aux camionneurs du convoi.

En entrevue à LCN, lundi après-midi, Dominique Goudreau, propriétaire de Transport DG Express expliquait qu’il comptait envoyer des mécaniciens et possiblement de la nourriture pour aider les manifestants.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pas près de partir

Plusieurs manifestants interrogés par TVA Nouvelles au fil de la journée, lundi, persistent et signent: ils ne partiront pas tant qu’ils n’auront pas gain de cause.

«On ne partira pas d’ici tant que ce ne sera pas réglé. [...]Ça fait quatre jours que je suis ici, je ne partirai pas d’ici. J’ai cal**** ma job là juste pour être ici parce que c’est une cr*** de bonne cause», déclare l’un d’entre eux.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«C’est pas fini, c’est un début. On n’est pas ici pur tout casser, on est ici pour nos droits et on va les avoir nos droits», lance un autre manifestant.

