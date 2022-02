Cette soupe-repas marocaine, réconfortante et parfumée ensoleillera les journées froides d’hiver

L’hiver, on est souvent à la recherche de plats à la fois sains et nourrissants à se mettre sous la dent. Adieu salades, bonjour bouillons parfumés! Et quoi de mieux qu’une bonne soupe-repas pour se réconforter lors des jours où le mercure descend sous zéro?

La soupe harira est un classique aromatique en provenance du Maroc, pays ensoleillé, niché au nord du continent africain. Composée de tomates, de lentilles, de pois chiches et de nouilles, c’est un plat satisfaisant qui a encore meilleur goût le lendemain, une fois les saveurs fusionnées. Le petit plus? Elle est totalement végétarienne!

Toutefois, pas besoin d’aller dénicher des épices rares pour la concocter: il suffit d’avoir un bouillon complet sous la main, comme le Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc. C’est un petit changement qui fera une grande différence!

Facile à utiliser et fait d’épices authentiques, l’ingrédient est certifié sans gluten et exempt d’agents de conservation, de saveurs artificielles et de colorants.

Pour préparer la soupe harira marocaine, il suffit de suivre la recette suivante qui offre six portions et se prépare en 15 minutes. Ensuite, il ne reste plus qu’à faire mijoter... et déguster!

Soupe harira marocaine

Ingrédients

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d'olive

1 gros oignon, haché

1 branche de céleri, hachée

2 c. à soupe (30 ml) de Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc

2 grosses gousses d'ail, hachées finement

5 tasses (1,2 L) d’eau

1 boîte de conserve (540 ml) de pois chiches, rincés et égouttés

1 boîte de conserve (398 ml) de tomates en dés

1 tasse (250 ml) de lentilles brunes sèches

1/2 tasse (125 ml) de coriandre fraîche, hachée, divisée

1 once (30 g) de pâtes cheveux d'ange, brisées en morceaux (3/4 tasse)

Étapes de préparation

1. Chauffer l’huile d’olive dans une casserole à fond épais de 3 à 4 L à feu moyen vif et cuire l’oignon et le céleri, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce qu’ils aient ramolli, environ 5 minutes.

2. Ajouter le Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc et l’ail et cuire, en remuant pendant 1 minute.

3. Incorporer l’eau, les pois chiches, les tomates, les lentilles et 1/4 tasse (60 ml) de coriandre et porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter, partiellement couvert, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les lentilles soient presque tendres, environ 25 minutes.

4. Ajouter les pâtes et cuire, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les pâtes et les lentilles soient tendres, environ 5 minutes.

5. Ajouter le reste de la coriandre et servir avec des quartiers de citron, si désiré.

Comme la soupe a une teneur élevée en protéines et en fibres, elle est assez nourrissante pour constituer un repas en soi.

Au Maroc, on déguste souvent la harira accompagnée de dattes fraîches ou encore de pâtisseries sucrées traditionnelles, comme des crêpes au miel. De quoi plaire aux amateurs du mélange sucré-salé!

Les nouveaux bouillons concentrés de la collection Saveurs du monde de Knorr® permettent de gagner du temps, mais surtout de conférer un goût authentique à vos plats inspirés de la cuisine du monde. Utilisez-les au quotidien pour profiter de leur saveur riche!