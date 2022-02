CF Montréal: Torres veut progresser

Joaquin Torres a séduit de nombreux partisans du CF Montréal la saison dernière et il entend poursuivre dans cette veine à sa seconde année dans le maillot noir.

« L’objectif est de continuer à m’imposer et à gagner de la continuité tout en m’améliorant », a-t-il insisté par l’entremise d’un interprète lundi après-midi.

Auteur de quatre buts et cinq passes en 28 matchs en 2021, Torres a repris là où il avait laissé lors du premier match préparatoire contre New York City FC samedi dernier, marquant un but en plus d’amorcer le jeu qui a mené au second but de l’équipe dans un verdict nul de 2 à 2.

« C’est toujours bon de pouvoir marquer. Je veux le faire le plus souvent possible. C’est important de commencer avec force pour la confiance et se donner un élan en début de campagne. »

Adaptation

De son propre aveu, Torres est un joueur purement offensif. Le système de jeu préconisé par Wilfried Nancy l’a forcé à développer de nouvelles qualités.

« L’an passé, c’est sûr que j’ai essayé de démontrer mes qualités en plus de m’adapter à ce que le coach me demandait, soit ajouter un volet plus défensif, ce qui n’était pas dans mes forces. »

C’est un aspect qu’il veut continuer de peaufiner, mais il assure qu’il n’a pas eu à modifier son style de jeu du tout au tout.

« J’ai surtout travaillé sur la façon de gérer les choses après une perte de ballon et le jeu avec le bloc défensif. »

Jeu rude

À 5 pieds et 5 pouces, Torres fait partie des petits joueurs dans la MLS et comme il a eu 25 ans la semaine dernière, il ne grandira plus.

Alors comment s’est-il adapté à une ligue qui est réputée pour son jeu physique ? Plutôt bien et il voit même des avantages.

« Le foot argentin est très intense et physique, mais ici j’ai peut-être une seconde ou deux de plus quand j’ai le ballon, ça aide. »

« Mais les joueurs sont peut-être plus athlétiques ici qu’en Argentine, alors mes capacités techniques peuvent m’aider. »