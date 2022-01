De sédentaire à Ironman

Éric Boulanger a toujours été sédentaire. Au fil des ans, son poids grimpait et sa condition physique était déplorable. Son coup de cœur pour la course a été une révélation. Après avoir perdu 70 livres, l’homme de 51 ans est plus en forme que jamais. Entrevue avec un homme qui carbure aux défis sportifs !

1. Qu’est-ce qui t’a fait réaliser que tu devais changer tes habitudes de vie ?

À l’aube de la quarantaine, je me suis rendu compte que je n’étais pas en forme. J’avais des problèmes de respiration et je devenais essoufflé très rapidement, simplement en montant quelques marches. Je devais faire un changement, je ne me sentais pas bien.

2. À quoi ressemblaient tes habitudes alimentaires avant de prendre ta santé en main ?

Ma famille et moi avions l’habitude de manger de la restauration rapide (Burger King) toutes les semaines, on considérait cela comme la « récompense du vendredi ». Ce n’était pas cher et nous n’avions pas les moyens de nous payer de la « grosse gastronomie », c’était donc un choix abordable pour nous. De plus, dans le temps, je jouais beaucoup de musique dans les bars, je buvais alors beaucoup de boissons gazeuses et, comme je me couchais très tard, en me levant le matin (ne buvant pas de café), je débutais ma journée avec un Coke ou un Pepsi pour me réveiller.

3. Comment as-tu commencé ton virage santé ?

Ma conjointe et moi avons commencé par couper cette sortie familiale hebdomadaire au Burger King. En 2008, j’ai changé d’emploi et c’est à ce moment que j’ai commencé à faire du spinning puisqu’un gym était à ma disposition. En 2012, ma fille a fait du bénévolat pour le Marathon de Montréal et c’est à ce moment que j’ai eu une révélation : « Je pourrais essayer de courir ». J’avais déjà essayé auparavant, mais je n’étais pas capable de courir plus de 100 m, car j’avais mal à un genou. Toutefois, le spinning m’a permis de tonifier mes muscles autour du genou et donc, la deuxième fois que j’ai tenté de courir, j’ai réussi (lentement) mon premier 5 km. En 2013, j’ai découvert le triathlon, et puisque j’étais déjà capable de courir et de faire du vélo, je me suis dit « pourquoi pas » et depuis, c’est une réelle passion pour moi.

4. Comment as-tu modifié ton alimentation ?

Ma conjointe et moi avons réduit la fréquence à laquelle nous allions au restaurant. On a commencé à cuisiner davantage et nous avons diminué l’achat de repas prêts-à-manger, ce qui a beaucoup aidé. J’ai été 10 ans sans manger de McDonald’s et de Burger King, question de prendre un virage santé. Toutefois, à ce jour, si j’ai envie d’une sucrerie/gâterie, je ne me prive pas, mais je n’en consomme pas chaque jour non plus, je les considère comme des aliments occasionnels. Dans notre quotidien, ma conjointe et moi mangeons beaucoup de légumes, des protéines végétales, des grains entiers, etc. Je mange lorsque je ressens la faim, donc plusieurs fois par jour.

5. As-tu adapté ton alimentation en fonction de ton activité physique ?

Oui, absolument, je dois manger beaucoup de glucides pour mes sports d’endurance. Les protéines sont également très importantes pour la récupération après mes courses. Je mange aussi beaucoup plus, pas nécessairement de plus grosses portions, mais je mange plusieurs collations (environ trois par jour, souvent des noix et des fruits). Ma demande énergétique est beaucoup plus grande, alors c’est tout à fait normal de manger davantage. Toutefois, je ne compte pas mes calories du tout et je ne veux pas suivre de régime restrictif.

6. Lorsque tu voyages, comment adaptes-tu ton alimentation ?

J’essaie de garder mes habitudes même en voyage, à l’approche de la course, je modifie mes apports comme je le ferais à la maison : je mange plus de glucides et moins de fibres. Parfois, comme je viens de le vivre au Mexique, je ne peux pas suivre mon protocole habituel (je n’ai pas trouvé de compote de pommes ou de bretzels) donc j’adapte mon alimentation en tentant de trouver des alternatives équivalentes.

7. Quel est l’impact de ton virage santé sur ton poids ?

Considérant que je mesure 5 pieds 9 pouces, lorsque j’ai vu que je pesais 223 livres, j’ai réalisé que je devais perdre du poids. J’étais considéré comme obèse avec un IMC de près de 33. Aujourd’hui, mon IMC a chuté à 23, j’ai perdu 70 livres et j’ai gagné en masse musculaire. Mentalement, je me sens mieux aussi. Auparavant, j’étais réticent à l’idée d’aller à la plage avec ma famille sachant que tout le monde allait voir mon excès de poids alors qu’aujourd’hui, je ne m’en soucie plus.

8. Quelle est ta plus grande fierté ?

Être en meilleure forme à 51 ans que ce que je n’ai jamais été. J’ai toujours été très sédentaire auparavant alors je suis aujourd’hui plus en forme que je l’étais à l’âge de 20 ans. Je suis aussi très fier d’être compétitif à mon âge. Ça me permet de pousser mes limites. J’ai maintenant quatre Ironman à mon actif et j’en suis très fier.

9. Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui souhaite modifier ses habitudes de vie ?

Combiner saine alimentation et sport. Il est vrai que le sport est bénéfique pour la perte de poids, mais l’alimentation est un facteur tellement important également. Je conseillerais aussi de trouver quelque chose que vous aimez réellement et non de commencer un sport parce que votre ami le fait, par exemple. C’est important de trouver une activité sportive qui nous allume.

Merci à Sandrine Boulanger de sa précieuse collaboration