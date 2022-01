Il a fait « frette » pas à peu près en janvier à Montréal

Janvier sera frissonnant jusqu’à la fin tandis qu’on annonce encore des températures en dessous de la moyenne aujourd’hui, ce qui en fera le mois de janvier le plus froid en 18 ans.

• À lire aussi: [VIDÉO] Fenêtres ouvertes: cri du cœur pour sa fille qui gèle en classe

• À lire aussi: Le froid extrême, période cruciale pour les producteurs laitiers de la Mauricie

• À lire aussi: Un souvenir de grand froid au Nunavik

« Ça fait très longtemps qu’on n’a pas eu des températures aussi basses à Montréal », estime Gregory Yang, météorologue chez Environnement Canada.

Gregory Yang

Météorologue

Depuis le début de l’année, il y a eu au moins cinq avertissements de froids extrêmes dans la métropole, c’est-à-dire que le thermomètre a dépassé les -38 degrés Celsius avec le refroidissement éolien.

« Ça arrive de temps en temps à Montréal, mais ça a été assez récurrent ce mois-ci », commente M. Yang.

En moyenne, il a fait -18,9 °C à Montréal, soit -4,9 °C de moins qu’à l’habitude. C’est la journée du 22 janvier qui a été la plus froide, avec une température de -26,7 °C, sans le refroidissement éolien.

Plus qu’un hiver complet

Mais ce qui le rend « exceptionnel », selon Patrick Duplessis, météorologue chez MétéoMédia, c’est que janvier a connu un nombre de journées froides nettement supérieur à la moyenne, avec 17 jours lors desquels le mercure est descendu en bas de -20 °C.

« Ça, c’est plus qu’un hiver complet normal. Généralement, on en a environ 13. Là, on a fait mieux que ça en un seul mois », explique-t-il.

« On n’a pas eu un mois de janvier aussi froid depuis 2004 », confirme M. Duplessis.

Malgré cela, on a eu moins de neige que la moyenne de 49,5 cm habituelle, avec seulement 41 cm d’accumulation, dont au moins une tempête de plus de 25 cm.

Un bref redoux

Heureusement, un redoux de quelques jours est attendu dès demain, avec des températures qui pourraient même frôler le point de congélation.

« Mais le redoux pourrait être assez bref, parce qu’on attend une bonne chute de température à partir de vendredi. Ça ne sera pas aussi froid que ce qu’on a eu pour janvier, mais très froid quand même. On se rapproche de la moyenne, voire légèrement en dessous », précise M. Yang.

Ce n’est pas impossible que le système entraîne avec lui 5 à 10 cm de neige dans les prochains jours, conclut le météorologue.

Le mois en chiffres

Moyenne à Montréal : -18,9 °C

Normalement : -14 °C

Moyenne à Mirabel, Rive-Nord : -21,8 °C

Normalement : -16,5 °C

Moyenne à Saint-Hubert (Longueuil), Rive-Sud : -20 °C

Normalement : -15,1 °C

À Montréal

41 cm de neige

de neige Journée la plus froide (22 janvier) -26,7 °C sans le refroidissement éolien

sans le refroidissement éolien 17 jours sous les -20 °C

Janvier le plus froid à ce jour à Montréal

En 1994 : moyenne de -16,6 °C

À voir aussi