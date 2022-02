Il aurait offert à un ami de faire un enlèvement

L’ex-franchisé accusé d’avoir kidnappé le PDG de Cora aurait offert à un ami de participer à un enlèvement en échange d’argent. Une information qu’ignore le jury, qui délibère depuis plus de deux jours

Paul Zaidan est accusé d’avoir kidnappé et séquestré Nicholas Tsouflidis le 8 mars 2017. Le jury chargé de le juger délibère depuis samedi après-midi, sans toutefois en être arrivé à un verdict unanime.

Les jurés n’ont par contre jamais su qu’un témoin a dit en cour s’être fait proposer de participer à un enlèvement contre de l’argent.

« Il m’a dit qu’il voulait faire un kidnapping et m’a demandé si je voulais en faire partie. Ça m’a choqué un peu. J’ai dit non [...] Je pensais qu’il blaguait. À partir de là, on a juste parlé d’autres choses » a témoigné le mois dernier Yacin Ben Romdhane, sans la présence du jury.

Cette déclaration a en effet été exclue de la preuve par le juge François Dadour, notamment en raison de « l’incertitude entourant le moment où la conversation s’est tenue ».

Faire le guet

Le témoin ne se souvenait en effet plus du moment où la conversation aurait eu lieu, sauf « qu’il faisait froid » à ce moment-là.

C’est ce même témoin qui avait dit au jury avoir été payé « un 100 $ rapide » pour surveiller la maison de Nicholas Tsouflidis peu avant l’enlèvement.

Photo courtoisie

Autre information qui échappe au jury chargé de juger Paul Zaidan : l’accusé avait des difficultés financières.

Sa cote de crédit était en effet très basse, selon son rapport de consommateur Équifax. La Couronne a tenté, en vain, de déposer en preuve le document, qui aurait pu suggérer le mobile du crime.

Rappelons que Paul Zaidan fait aussi face à une accusation d’extorsion, soit d’avoir exigé une rançon de 11 M$ à la mère de la victime, Cora Tsouflidou, la fondatrice des populaires restaurants à déjeuner.

Ex-franchisé

Par ailleurs, l’accusé a déjà brièvement détenu une franchise de restaurant Cora à L’Île-des-Sœurs. Nicholas Tsouflidis et lui se sont d’ailleurs déjà rencontrés à cette époque.

Mais l’opportunité d’affaires a été courte, quelques mois à peine, pour Zaidan, qui aurait perdu beaucoup d’argent, a-t-on appris au procès. Sa franchise lui avait été retirée pour non-conformité.

Si la Couronne est d’avis que l’accusé a planifié et participé à l’enlèvement dans l’espoir de toucher une rançon de 11 M$, la défense n’adhère pas à cette thèse.

Les avocats de Paul Zaidan croient plutôt que tout ça est un coup monté orchestré par Nicholas Tsouflidis, en lien avec une guerre de pouvoir au sein de l’entreprise familiale.

– Avec la collaboration de Roxane Trudel

Les délibérations du jury se poursuivent mardi au palais de justice de Laval.