Justin Trudeau positif à la COVID-19

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi matin «avoir eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ».

«Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel», a-t-il écrit.

M. Trudeau se trouvait en isolement dans les derniers jours alors qu’un de ses enfants avait attrapé le virus.

Le premier ministre devait tenir un point de presse à 11h15 lundi.