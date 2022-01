L’AMALGAM: un nouveau complexe résidentiel pour les familles à Saint-Romuald!

L’AMALGAM, un tout nouveau projet résidentiel de LOGISCO, propose un concept novateur axé sur la mixité des générations. Que ce soient les enfants, les parents ou même les grands-parents, chacun se sentira bien dans ces appartements spacieux et fonctionnels au design actuel.

Ce complexe de quatre phases, dont la dernière sera complétée en avril 2022, est situé à la tête des ponts à Saint-Romuald, dans un magnifique secteur boisé.

Les appartements offerts à l’AMALGAM, allant du 3 1⁄2 au 5 1⁄2 sont construits sur deux étages, chacun avec une entrée indépendante. Une grande diversité de configurations est proposée, permettant à chacun de trouver son chez-soi idéal selon ses besoins et son mode de vie.

Les espaces communs offerts dans les différentes phases du complexe ont été conçus pour créer un milieu de vie privilégiant la cohabitation de plusieurs générations.

Dans les deux premières phases du projet, on retrouve des modules de jeux extérieurs pour enfants, des jeux d’eau ainsi que deux terrasses sur toit aménagées, surplombant la rivière Chaudière et offrant une superbe vue sur les ponts.

Une salle de jeux intérieure pour enfants ainsi qu’un salon de billard se sont ajoutés au projet dans la troisième phase, dont la construction a été complétée en décembre dernier.

Au printemps prochain, un belvédère aménagé avec foyers extérieurs offrant une vue imprenable sur la rivière, un sentier ludique et une salle de divertissement pour adultes verront le jour avec la quatrième phase de l’AMALGAM.

Ce projet résidentiel repense la façon de vivre ensemble et invite les gens à interagir et à socialiser. Les nombreux espaces de vie ont été pensés pour que chacun puisse y passer des moments de qualité, peu importe l’âge!

UN MILIEU DE VIE AU CŒUR DE LA NATURE

L’AMALGAM offre un milieu de vie unique entre ville et nature dans un cadre enchanteur. À proximité de sentiers pédestres, d’espaces verts, de parcs et de pistes cyclables, son emplacement permet à ses locataires de profiter pleinement du grand air. La forêt entourant le projet et les nombreux espaces communs extérieurs proposent un mode de vie en parfaite harmonie avec la nature.

UN SECTEUR PRISÉ DE LA RIVE-SUD

Près des principaux axes routiers et des ponts, l’AMALGAM jouit d’un emplacement de choix, à proximité de plusieurs commerces et services essentiels. À quelques pas du projet, on retrouve notamment des écoles, des garderies, des épiceries, des pharmacies et des institutions financières, permettant de simplifier le quotidien occupé des familles qui s’y installent.

ÊTRE LOCATAIRE POUR PLUS DE SIMPLICITÉ

En faisant le choix d’être locataires, les familles qui s’installent à l’AMALGAM profitent de nombreuses commodités sans les contraintes de la propriété. Fini l’entretien du terrain, les taxes et les imprévus: être locataire, c’est synonyme de liberté, de flexibilité et de beaucoup moins de responsabilités.

Choisir l’AMALGAM, c’est donc avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment: des moments de qualité avec ses proches!

La location de la dernière phase de l’AMALGAM est présentement en cours! Consultez le LOGISCO.com ou communiquez avec un agent au 418-LOGISCO pour visiter le logement modèle.