Le Grand Montréal veut des investissements en logement et en transport

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui comprend notamment les villes de Montréal, Laval et Longueuil, souhaite que dans son prochain budget, le gouvernement du Québec bonifie «sensiblement» l’offre de logements sociaux et rééquilibre le budget du transport en commun, entre autres demandes.

Les investissements demandés visent, selon la CMM, à soutenir la compétitivité et l’attractivité du Grand Montréal dans une perspective de développement durable.

«Le prochain budget du gouvernement doit comprendre des mesures fortes pour contribuer à la relance verte et inclusive de la région métropolitaine de Montréal, qui regroupe 50 % de la population, des emplois et du PIB du Québec», a déclaré la présidente de la CMM et mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Parmi ses demandes, la CMM souhaite que le gouvernement construise 3000 logements sociaux et 9000 abordables chaque année pour la prochaine décennie, et que la somme d’un milliard $ soit réservée pour la réhabilitation des HLM.

En termes de transport, elle demande qu’une compensation de 275 millions $ soit octroyée à l’ARTM pour le manque à gagner dû au report de la perception de la taxe sur l’immatriculation de la SAAQ, ainsi qu’une aide additionnelle à l’organisme pour résorber les effets de la pandémie.

Afin de mettre en valeur et protéger ses milieux naturels, la CMM veut aussi que la somme de 100 millions $ sur cinq ans soit consacrée à la création d’un réseau de parcs métropolitains.

