Les Panthers concluent un mois de janvier faste

En enfilant l’aiguille à profusion dans un gain de 8 à 4 contre les Blue Jackets de Columbus lundi soir, les Panthers de la Floride ont conclu un mois de janvier fantastique au chapitre des buts inscrits.

La troupe de l’entraîneur-chef Andrew Brunette a fait mouche à 75 reprises dans les 31 derniers jours. Cela représente un sommet dans la Ligue nationale pour le nombre de buts inscrits pendant un seul mois depuis les 25 dernières années.

Il s’agit aussi de la première fois depuis 1989 qu’un club du circuit Bettman touche la cible 70 fois en janvier. La dernière formation à avoir réalisé l’exploit est l’édition 1988-1989 des Flames de Calgary.

Contre les Blue Jackets, Mason Marchment a connu le match d’une vie. L’attaquant de 26 ans a amassé deux buts et quatre mentions d’aide pour six points. Il n’avait jamais récolté plus de trois points dans une partie avant ce duel. Le natif d’Uxbridge, en Ontario, a aussi prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à quatre, lui qui a engrangé 12 points pendant celle-ci.

Anton Lundell et Sam Reinhart n’ont pas été en reste, avec des récoltes respectives de cinq et quatre points. Le second a réussi le cinquième tour du chapeau de sa carrière.

Aleksander Barkov, Owen Tippett et MacKenzie Weegar ont inscrit les autres réussites des Panthers. La réplique des Blue Jackets est venue des bâtons de Gustav Nyquist, Patrik Laine (deux fois) et Emil Bemström.

Devant la cage des perdants, Elvis Merzlikins a donné les sept premiers filets de ses rivaux sur 25 lancers. Joonas Korpisalo a quant à lui effectué 14 arrêts sur 15 tirs. Le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky a repoussé 32 des 36 rondelles envoyées dans sa direction.

