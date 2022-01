Les Rams l’emporteront, selon les preneurs aux livres

À environ deux semaines de la présentation du Super Bowl LVI sur le terrain, les Rams de Los Angeles se retrouvent dans la peau des favoris aux yeux des experts et sites de paris sportifs.

Ainsi, la plateforme Mise-o-jeu accordait lundi une cote de 1,45 à une victoire des Rams aux dépens des surprenants Bengals de Cincinnati, peu importe l’écart de points. Celle pour un triomphe de la formation californienne par moins de 3,5 points est de 1,75. À l’opposé, un gain des représentants de l’Ohio est évalué à 2,40, tandis que la cote pour «Cincinnati par plus de 3,5 points» est fixée à 1,85.

Par ailleurs, le même site estime qu’au premier quart, les Rams inscriront davantage de points que leurs rivaux. Los Angeles obtient donc une cote de 1,90, comparativement à 2,60 pour l’adversaire. Un pointage égal après 15 minutes est coté à 4,25.

Selon Mise-o-jeu, l’issue la plus probable de la finale de la NFL est un gain des Rams par une marge d’un à six points (3,25). Pour un écart similaire mais à l’avantage des Bengals, la cote est de 4,00. Les gens espérant empocher une belle somme pourraient parier sur une victoire imposante des champions de l’Association américaine par plus de 25 points (16,00) ou par un écart allant de 19 à 24 points (17,00).

La rencontre aura lieu au SoFi Stadium. Il s’agira de la deuxième année de suite où un club a l’occasion de lutter pour le trophée Vince-Lombardi devant ses partisans; en 2021, les Buccaneers de Tampa Bay avaient été sacrés champions chez eux en l’emportant contre les Chiefs de Kansas City.

