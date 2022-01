Lettre à mes amis ouïghours

Cette lettre utilise abondamment l’ironie pour souligner l’hypocrisie des grands décideurs. Les athlètes ne font pas partie du problème et nous comprenons que les citoyens veuillent célébrer leurs médailles et leurs exploits : mais tout comme l’idéal olympique, ils sont instrumentalisés et détournés par la Chine, les multinationales, les gouvernements et le CIO, qui ferment les yeux sur le génocide des Ouïghours.

Très chers amis ouïghours,

Comme vous le savez, le 4 février prochain s’ouvriront à Pékin les XXIVes Jeux olympiques d’hiver. Vous avez lancé une campagne internationale contre ces jeux avec le mot-clic « #NoBeijing2022 ». Nous comprenons pourquoi : alors que les yeux du monde entier seront rivés sur la Chine, l’occasion vous semblait bonne pour dénoncer le génocide que votre peuple subit depuis huit ans par ce régime qui ne respecte ni les droits de la personne ni la démocratie.

Cela dit, plusieurs d’entre nous, qui sommes d’ardents défenseurs de ces mêmes droits, aimeraient que vous soyez un peu moins bruyants, juste le temps de cette belle fête sportive. On vous comprend, ça oui ! Mais on aimerait que vous aussi nous compreniez.

Bien que le Comité international olympique vous dise que les Jeux olympiques sont apolitiques, notre ministre des Sports et le premier ministre Trudeau aimeraient bien faire des gazouillis et des publications Facebook à chaque nouvelle médaille, pour souligner leur fierté, sans devoir se sentir mal.

Et les commanditaires ? Vous y avez pensé ? Ces compagnies-là dépensent des milliards pour faire partie de la fête et pour nous vendre leurs produits. Sous prétexte qu’entre un et deux millions de vos compatriotes sont incarcérés dans des camps de concentration, vous voudriez que des multinationales perdent de l’argent ? Voulez-vous avoir ça sur la conscience, alors qu’elles ne veulent que « promouvoir le sport amateur » ?

Oui, nous savons que les preuves sont là, que les femmes ouïghoures sont violées et victimes d’une campagne de stérilisation forcée, que des enlèvements et des assassinats

sont perpétrés, et j’en passe. Mais savez-vous à quel point une médaille d’or fait rejaillir la fierté sur un pays ? On vous souhaite de le vivre un jour !

Ah, ai-je oublié de mentionner que ça encourage nos jeunes à faire du sport ? C’est important, la santé physique et mentale.

C’est sûr qu’en plus du Canada, plusieurs autres pays ont reconnu officiellement le génocide que vous subissez, dont les États-Unis, l’Angleterre, les Pays-Bas et la France. Ces pays vont participer aux Jeux, peu importe ce que la Chine fait. On aurait l’air de quoi si nous étions les seuls à être cohérents ?

On vous demande simplement de penser un peu à nous pendant ces épreuves sportives. Vous vivez une période trouble dans l’histoire de votre peuple, nous le comprenons et nous l’avons dénoncé. Vous êtes véritablement en train de subir un génocide.

Mais on parle des Olympiques. Merci de votre compréhension.

Alexis Brunelle-Duceppe

Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Droits de la personne

Député de Lac-Saint-Jean