Montréal: une femme de 52 ans manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver une femme de 52 ans portée disparue depuis mercredi.

Marie-Josée Campeau a quitté son domicile situé dans Ahuntsic-Cartierville pour ne plus revenir, selon le SPVM qui ne précise pas le genre de vêtements que portait la quinquagénaire.

La quinquénaire aurait tenu des propos inquiétants, suscitant les craintes des enquêteurs pour sa santé et sa sécurité.

Femme blanche s’exprimant en français, Mme Campeau a les yeux bruns et les cheveux noirs et porte un perçage sur la lèvre inférieure, a-t-on ajouté.

Quiconque ayant des informations à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.

